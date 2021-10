Tampa Bay s Černákom dosiahla prvé víťazstvo v riadnom čase v sezóne

NHL - výsledky:



Pittsburgh - Tampa Bay 1:5

New Jersey - Calgary 3:5

Colorado - Vegas 1:3

Nashville - San Jose 3:1

Seattle - Montreal 5:1

Anaheim - Winnipeg 3:4

Vancouver - Minnesota 2:3



New York 27. októbra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom dosiahli svoje prvé víťazstvo v riadnom čase v novej sezóne NHL. Obhajca titulu zdolal v noci na stredu Pittsburgh na jeho ľade 5:1.Tampa zabrala naplno po troch predchádzajúcich prehrách. Černák bol s minutážou 23:16 druhý najvyťaženejší hráč tímu po Victorovi Hedmanovi. Do kanadského bodovania sa nezapísal, zaznamenal jednu strelu na bránku a jeden bodyček.Hráči New Jersey "zbabrali" prvú tretinu domáceho súboja s Calgary, po ktorej prehrávali už štvorgólovým rozdielom. Hosťom napokon podľahli 3:5, z trojice Slovákov v kádri "diablov" dostal príležitosť iba Tomáš Tatar. Odohral 18:29 min a prezentoval sa až piatimi bodyčekmi, čo bolo najviac spomedzi všetkých hráčov. Jeho krajania Andrej Studenič a Christián Jaroš sa do zostavy nezmestili, dvojgólový bol Čech Pavel Zacha. Za Calgary dvakrát skóroval Andrew Mangiapane a jeho tím vyhral štvrtýkrát za sebou.Vancouver s brankárom Jaroslavom Halákom na striedačke nestačil doma na Minnesotu, podľahol jej 2:3. Vegas Golden Knights ukončili šnúru štyroch prehier triumfom 3:1 na ľade Colorada. Brankár Juuse Saros priviedol 28 úspešnými zákrokmi Nashville k domácemu víťazstvu 3:1 nad San Jose.