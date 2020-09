Tampa Bay s Černákom postúpila do finále Východnej konferencie

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie



piaty zápas:



Tampa Bay - Boston 3:2 po dvojnásobnom predĺžení /HALÁK kryl 32 z 35 striel, CHÁRA (obaja Boston) 0+1/



/konečný výsledok série: 4:1, Tampa postúpila do konferenčného finále/







semifinále Západnej konferencie



piaty zápas:



Colorado - Dallas 6:3



/stav série: 2:3/





Edmonton/Toronto 1. septembra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom postúpili do finále Východnej konferencie NHL. V piatom súboji 2. kola play off zdolali Boston 3:2 po dvojnásobnom predĺžení a celú sériu vyhrali 4:1 na zápasy. Bruins nepomohla ani asistencia kapitána Zdena Cháru, či výborný výkon brankára Jaroslava Haláka, ktorý kryl 32 z 35 striel. V semifinále Západnej konferencie sa Colorado udržalo v hre o postup, keď v noci na utorok zvíťazilo v piatom dueli nad Dallasom s Andrejom Sekerom 6:3 a znížilo stav série na 2:3.O triumfe Lightning rozhodol v 95. minúte švédsky obranca Victor Hedman. Pre Boston, ktorý získal Prezidentskú trofej pre najlepší tím základnej časti, sa tak sezóna skončila. Súperom Tampy Bay v konferenčnom finále bude víťaz série New York Islanders - Philadelphia, "ostrovania" vedú 3:1 na zápasy.