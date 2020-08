Tampa Bay sa musí zaobísť bez Stamkosa aj v prvom zápase proti Bostonu

Toronto 23. augusta (TASR) - Steven Stamkos nebude v zostave, keď hokejisti Tampy Bay nastúpia v pondelok o 2.00 SELČ na prvý zápas semifinále Východnej konferencie play off NHL proti Bostonu. Kapitána Lightning trápi zranenie v spodnej časti tela.



Tréner Jon Cooper nevedel špecifikovať, ako dlho sa musí zaobísť bez 30-ročného kanadského útočníka. "Momentálne nie je k dispozícii, rehabilituje. Keď sa bude môcť vrátiť, oznámim to," citoval Coopera oficiálny web profiligy. Stamkos vynechal po reštarte už zápasy o nasadenie aj sériu 1. kola play off, v ktorej Tampa Bay vyradila Columbus v piatich dueloch.



Za Lightning hrá slovenský obranca Erik Černák, v drese Bruins pôsobia brankár Jaroslav Halák s obrancom a kapitánom Zdenom Chárom.