Tampa Bay ukončila víťaznú sériu New Jersey, Černák s asistenciou

NHL - výsledky:



Carolina - Winnipeg 5:3

New York Rangers - Washington 5:3

Philadelphia - Vegas 3:5, New Jersey - Tampa Bay 1:4

Pittsburgh - Montreal 4:6, Nashville - Detroit 2:1

Chicago - Boston 6:3

Edmonton - Ottawa 6:3

Vancouver - Dallas 5:2

Arizona - Calgary 4:3 pp

Los Angeles - New York Islanders 5:2

San Jose - Columbus 5:6 pp

New York 15. marca (TASR) - Slovenský hokejový obranca Erik Černák si v zámorskej NHL v noci na stredu pripísal asistenciu. Prispel tak k víťazstvu Tampy Bay 4:1 na ľade New Jersey, v ktorého drese sa predstavil Tomáš Tatar.Černák asistoval pri vyrovnávajúcom góle Anthonyho Cirelliho v oslabení v 17. min. Do konca stretnutia už skórovali iba hostia a v tabuľke Východnej konferencie im patrí 6. miesto. Devils ukončili sériu troch víťazstiev a sú tretí. Zo Slovákov sa na ľade predstavil ešte obranca Washingtonu Martin Fehérváry, Capitals prehrali na ľade New Yorku Rangers 3:5. Za domácich sedel brankár Jaroslav Halák iba na striedačke.