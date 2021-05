Tampa Bay uspela v prvom zápase na ľade Floridy

Center Joel Eriksson Ek (14) z Minnesoty Wild a Ryan Reaves (75) z Vegas Golden Knights počas prvého zápasu semifinále 1. kola play off Západnej konferencie hokejovej NHL Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 16. mája 2021 v Las Vegas. Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:



1. kolo play off /na 4 víťazstvá/:



prvý zápas semifinále Východnej divízie:



Pittsburgh - New York Islanders 3:4 pp



/stav série: 0:1/



prvý zápas semifinále Centrálnej divízie:



Florida - Tampa Bay 4:5



/stav série: 0:1/



prvý zápas semifinále Západnej divízie:



Vegas - Minnesota 0:1 pp



/stav série: 0:1/



základná časť:



Vancouver - Calgary 5:6 pp



New York 17. mája (TASR) - Hokejisti Tampy Bay ako obhajcovia Stanleyho pohára vstúpili úspešne do 1. kola play off NHL. V úvodnom zápase semifinále Centrálnej divízie zvíťazili na ľade Floridy 5:4. Dvoma gólmi v tretej tretine otočil výsledok Brayden Point, slovenský obranca Erik Černák v drese Lightning nebodoval, pripísal si dve plusky. V dohrávke základnej časti si debut v NHL odkrútil slovenský útočník Adam Ružička vo farbách Calgary.Hráči New Yorku Islanders uspeli v prvom stretnutí semifinále Východnej divízia na ľade Pittsburghu 4:3 po predĺžení. Hrdinom hostí bol Kyle Palmieri, ktorý strelil úvodný gól a takisto víťazný, keď v 17. minúte predĺženia zužitkoval prihrávku Jeana-Gabriela Pageaua a prestrelil brankára Tristana Jarryho.V úvodnom súboji semifinále Západnej divízie zvíťazila Minnesota na ľade Vegas 1:0 po predĺžení. Jediný gól strelil v 64. minúte Joel Eriksson.Popri play off sa ešte stále dohráva aj základná časť, Calgary vyhralo na ľade Vancouveru 6:5 po predĺžení. Dvadsaťdvaročný Ružička absolvoval pri svojej premiére v súťaži takmer 10 minút, pripísal si plusový bod, strelu na bránku a dve trestné minúty.