< sekcia Šport
Tampa Bay v zostave s Černákom zdolala Utah 2:0
Černák odohral 15:15 min, na bránku súpera vyslal dve strely a prezentoval sa až piatimi bodyčekmi.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 27. januára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili v noci na utorok v zámorskej NHL nad Utahom 2:0. V drese domácich sa strelecky presadili Darren Raddysh a Anthony Cirelli. Černák odohral 15:15 min, na bránku súpera vyslal dve strely a prezentoval sa až piatimi bodyčekmi.
Andrej Vasilevskij vykryl všetkých 28 striel Utahu a zaznamenal 42. shutout v kariére. Černák pre zranenie nedohral víkendové stretnutie Tampy na ľade Columbusu (5:8). Pred duelom s Utahom sa však vrátil na ľad, absolvoval s tímom rozkorčuľovanie a napokon nastúpil aj na zápas. Tampa ukončila päťzápasovú víťaznú sériu Utahu a dostala sa na čelo tabuľky Východnej konferencie pred Carolinu.
Edmonton zvíťazil nad Anaheimom 7:4, prvým hetrikom v profilige sa v drese Oilers blysol švédsky obranca Mattias Ekholm. Jean Gabriel Pageau prispel dvoma gólmi k triumfu New Yorku Islanders na ľade Philadelphie 4:0. Hráči New Yorku Rangers zdolali Boston Bruins 4:3 po predĺžení vďaka gólu Matthewa Robertsona. Duel medzi Columbusom a Los Angeles preložili na 9. marca pre zimnú búrku.
Andrej Vasilevskij vykryl všetkých 28 striel Utahu a zaznamenal 42. shutout v kariére. Černák pre zranenie nedohral víkendové stretnutie Tampy na ľade Columbusu (5:8). Pred duelom s Utahom sa však vrátil na ľad, absolvoval s tímom rozkorčuľovanie a napokon nastúpil aj na zápas. Tampa ukončila päťzápasovú víťaznú sériu Utahu a dostala sa na čelo tabuľky Východnej konferencie pred Carolinu.
Edmonton zvíťazil nad Anaheimom 7:4, prvým hetrikom v profilige sa v drese Oilers blysol švédsky obranca Mattias Ekholm. Jean Gabriel Pageau prispel dvoma gólmi k triumfu New Yorku Islanders na ľade Philadelphie 4:0. Hráči New Yorku Rangers zdolali Boston Bruins 4:3 po predĺžení vďaka gólu Matthewa Robertsona. Duel medzi Columbusom a Los Angeles preložili na 9. marca pre zimnú búrku.
výsledky NHL:
Tampa Bay - Utah 2:0, New York Rangers - Boston 4:3 pp, Philadelphia - New York Islanders 0:4, Edmonton - Anaheim 7:4, zápas Columbus - Los Angeles odložili
Tampa Bay - Utah 2:0, New York Rangers - Boston 4:3 pp, Philadelphia - New York Islanders 0:4, Edmonton - Anaheim 7:4, zápas Columbus - Los Angeles odložili