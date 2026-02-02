< sekcia Šport
Tampa Bay pod holým nebom zdolala Boston 6:5 po nájazdoch, Černák 0+1
Duel sa hral pod holým nebom na Štadióne Raymonda Jamesa.
Autor TASR,aktualizované
New York 2. februára (TASR) - Slovenský obranca Erik Černák prispel asistenciou k triumfu hokejistov Tampy Bay Lightning nad Bostonom Bruins 6:5 po samostatných nájazdoch. Duel sa hral pod holým nebom na Štadióne Raymonda Jamesa.
Černák bol v 52. minúte pri góle Nikitu Kučerova, ktorý vyrovnal na 5:5. Ruský útočník si okrem presného zásahu pripísal aj tri asistencie. V nájazdoch sa ako jediný presadil Jake Guentzel. Tampa Bay vedie Východnú konferenciu s rovnakým počtom bodov, aký ma Carolina a odohrala o dva zápasy menej. „Blesky“ dokázali prvýkrát v histórii duelov pod holým nebom zmazať v stretnutí štvorgólové manko a napokon zvíťaziť. „Myslím si, lepšie duel pod holým nebom ani nemohol dopadnúť. Malo to všetko, prehrávali sme 1:5, dokázali sme sa vrátiť do zápasu, proste budeme si to pamätať do konca života,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku súťaže autor rozhodujúceho samostatného nájazdu Guentzel. Stretnutie navyše okorenila pästná výmena medzi brankármi Andrejom Vasilevským a Jeremym Swaymanom.
Hráči Vegas Golden Knights pokračujú v čakaní na víťazstvo, na ľade Anaheimu Ducks si po výsledku 3:4 pripísali už piatu prehru v sérii. Domácich potiahol za úspechom dvojgólový Chris Kreider, pre „káčerov“ to bolo ôsme víťazstvo z uplynulých desiatich stretnutí.
Carolina prišla v záverečnej tretine proti Los Angeles o dvojgólové vedenie, ale napokon po presnom zásahu Sebastiana Aha sa mohla radovať z triumfu 3:2 po predĺžení. „Bolo za tým trochu šťastia. Myslím si, že dobré je, ak vystrelíte puk. To platilo aj v tomto prípade. Trochu zmenil smer a proste to tam padlo. Je dobré, že sme takýmto spôsobom zareagovali na predchádzajúce stretnutie a vyhrali doma,“ opísal rozhodujúci gól stretnutia hráč Hurricanes.
Štatistiky Slovákov - Slafkovský má na čele 44 bodov
Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 2. februáru 2026:
Individuálne štatistiky - McDavid sa priblížil stobodovej hranici
Individuálne štatistiky v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 2. februára 2026:
NHL - sumáre:
Carolina Hurricanes - Los Angeles Kings 3:2 pp (1:0, 0:0, 1:2 - 1:0)
Góly: 7. Staal (Švečnikov, Gostisbehere), 53. Nikišin, 62. Aho (Jarvis, Gostisbehere) - 54. Helenius (Malott, Dumoulin), 57. Byfield (Kempe). Brankári: Bussi - Forsberg, strely na bránku: 34:13.
Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 6:5 pp a sn (1:3, 3:2, 1:0 - 1:0)
Góly: 1. Hagel (Kučerov, Raddysh), 31. Bjorkstrand (Hagel, Guentzel), 36. Raddysh (Kučerov, Hagel), 37. Paul (Guentzel, Kučerov), 52. Kučerov (McDonagh, ČERNÁK), rozh. náj. Guentzel - 12. Steeves (Eyssimont), 16. Geekie (McAvoy, Aspirot), 19. Arvidsson (McAvoy, Geekie), 23. Poitras (Kastelic), 29. Geekie (Pastrňák, Chusnutdinov). Brankári: Vasilevskij - Swayman, strely na bránku: 46:34.
Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 4:3 (1:0, 2:1, 1:2)
Góly: 14. Kreider (Poehling, Minťukov), 22. Kreider (Trouba, Terry), 25. Gauthier (LaCombe, Sennecke), 59. Poehling (Terry, Trouba) - 30. Marner (Stone, Dorofejev), 51. Barbašev (Eichel, Holtz), 60. Hertl (Stone). Brankári: Dostál - Hill, strely na bránku: 23:31.
Slováci v akcii
Erik Černák (Tampa Bay) 15:40 0 1 0 0 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
1. Juraj Slafkovský (Montreal) 55 21 23 44 +7 114 42
2. Šimon Nemec (New Jersey) 41 8 12 20 -1 65 18
3. Martin Fehérváry (Washington) 55 3 16 19 +8 58 23
4. Dalibor Dvorský (St. Louis) 45 9 6 15 -3 59 18
5. Pavol Regenda (San Jose) 15 8 1 9 +3 33 8
6. Erik Černák (Tampa Bay) 34 0 6 6 +1 28 41
7. Samuel Honzek (Calgary) 18 2 2 4 +1 22 2
8. Martin Pospíšil (Calgary) 5 0 0 0 -4 7 4
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
1. Connor McDavid (Edmonton) 56 34 61 95
2. Nathan MacKinnon (Colorado) 53 40 51 91
3. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 49 28 58 86
4. Macklin Celebrini (San Jose) 53 27 52 79
5. Leon Draisaitl (Edmonton) 53 27 51 78
6. David Pastrňák (Boston) 51 22 48 70
7. Kirill Kaprizov (Minnesota) 56 30 37 67
8. Mikko Rantanen (Dallas) 52 19 47 66
9. Mark Scheifele (Winnipeg) 54 27 38 65
10. Jack Eichel (Vegas) 48 19 45 64
...........................................
71. Juraj SLAFKOVSKÝ (Montreal) 55 21 23 44
292. Šimon NEMEC (New Jersey) 41 8 12 20
320. Martin FEHÉRVÁRY (Washington) 55 3 16 19
najlepší strelci: 1. MacKinnon 40 gólov, 2. McDavid 34, 3. Cole Caufield (Montreal) 32, 4. Morgan Geekie (Boston) 32, 5. Kaprizov 30, 6. Jason Robertson (Dallas) 30, 7. Alex DeBrincat (Detroit) 30, 8. Wyatt Johnston (Dallas) 29, 9. Matt Boldy (Minnesota) 29, 10. Kučerov 28, ..., 42. SLAFKOVSKÝ 21
