Tampa Bay zdolala Buffalo 5:0, Jordan Staal pomohol Caroline hetrikom

Na snímke švédsky brankár Bostonu Linus Ullmark chytá puk v zápase hokejovej NHL Washington Capitals - Boston Bruins (4:2) v noci na 11. apríla 2022. Foto: TASR/AP

NHL - sumáre:



Washington Capitals - Boston Bruins 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)



Góly: 25. Carlson (Sheary), 35. T. Wilson (Eller, Mantha), 48. Eller (Jensen), 60. Ovečkin (Kuznecov, Carlson) - 28. Lazar (Foligno), 29. Haula (McAvoy). Brankári: Vaněček - Ullmark, strely na bránku: 33:30, 18.573 divákov.







Pittsburgh Penguins - Nashville Predators 3:2 pp (1:1, 0:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 5. Crosby (Rakell, Letang), 49. Zucker (Crosby, Rakell), 63. Crosby (Rakell) - 19. Duchene (Granlund), 45. Cousins. Brankári: DeSmith - Rittich, strely na bránku: 30:35, 17.553 divákov.







Minnesota Wild - Los Angeles Kings 6:3 (2:3, 3:0, 1:0)



Góly: 17. Kaprizov (Boldy, Spurgeon), 17. Boldy (Fiala, Middleton), 22. Spurgeon, 30. Zuccarello (Hartman), 34. Foligno (Jordie Benn, Greenway), 44. Bjugstad (Middleton) - 2. Kupari (Moore), 9. Grundström, 11. Kempe (Durzi, Danault). Brankári: Fleury - Petersen, strely na bránku: 33:34, 19.104 divákov







Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)



Góly: 10. Perry (Bogosian), 10. Palát (Point), 22. Hagel (Cirelli, Hedman), 25. Kučerov (McDonagh, Palát), 43. Colton (Stamkos, Paul). Brankári: Elliott - Anderson, strely na bránku: 28:28, 19.092 divákov.







Carolina Hurricanes - Anaheim Ducks 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)



Góly: 2. Svečnikov (Skjei, Jarvis), 6. J. Staal (Niederreiter, Fast), 10. Martinook (Domi, Svečnikov), 54. J. Staal (Niederreiter, Slavin), 59. J. Staal (Fast, DeAngelo) - 7. Mahura (Simon), 12. Terry (Zegras, Grant). Brankári: Andersen - Gibson, strely na bránku: 43:25, 17.342 divákov.







Chicago Blackhawks - Dallas Stars 4:6 (2:2, 1:3, 1:1)



Góly: 9. Kurashev (P. Kane), 12. J. Toews (P. Kane, Dach), 30. Katchouk (Gustafsson, Reese Johnson), 58. Dach (Lafferty, Entwistle) - 5. Jamie Benn (Heiskanen, Suter), 14. Pavelski (Seguin, Klingberg), 22. Hintz (Pavelski), 32. Robertson (Hintz), 35. Robertson (Hintz, Suter), 56. Seguin (Jamie Benn, Heiskanen). Brankári: Lankinen (41. Delia) - Oettinger, strely na bránku: 40:30, 18.809 divákov.







Ottawa Senators - Winnipeg Jets 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)



Góly: 2. Norris (B. Tkachuk), 41. B. Tkachuk (C. White, Stützle), 54. B. Tkachuk (Norris, Brännström) - 19. Ehlers (DeMelo, Šťastný), 22. Dubois (Connor, Pionk), 30. Šťastný (Ehlers, Scheifele), 46. Connor (Dubois, Ehlers). Brankári: Sögard - Hellebuyck, strely na bránku: 34:25, 12.207 divákov.

Postupujúci do play off:



Východná konferencia



Metropolitná divízia: Carolina, NY Rangers



Atlantická divízia: Florida, Toronto







Západná konferencia



Centrálna divízia: Colorado

Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 19:26 0 0 0 2 2 0



Martin Fehérváry (Washington) 21:12 0 0 0 0 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 11. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v domácom zápase NHL nad Buffalom jasne 5:0. Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese Lightning takmer 19,5 minúty, pripísal si dva plusové body, dve strely na bránku a tri bodyčeky.Dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára uspel po štyroch prehrách za sebou a v tabuľke Atlantickej divízie sa posunul na tretie miesto pred Boston. Na čelo Metropolitnej divízie sa vrátila Carolina vďaka víťazstvu nad Anaheimom 5:2, na ktorom sa hetrikom podieľal kapitán Jordan Staal.Washington v zostave s ďalším slovenským obrancom Martinom Fehérvárym vyhral doma nad Bostonom 4:2. Pripísal si tretí triumf za sebou, pod ktorý sa víťazným gólom i asistenciou podpísal útočník Lars Eller. Rovnakú bilanciu 1+1 mal aj obranca John Carlson. Alexander Ovečkin spečatil výhru zásahom do prázdnej bránky, bol to jeho 45. gól v sezóne. Fehérváry odohral za Washington 21:12 min, mal jednu strelu na bránku a štyri "hity".Capitals si držia ôsmu najlepšiu bilanciu na východe, pred divíznym rivalom New York Islanders majú náskok 15 bodov. Súperovi nedovolili skórovať v štyroch presilovkách, keď zblokovali 25 striel.vyjadril spokojnosť tréner Washingtonu Peter Laviolette podľa webu nhl.com.Boston má šiestu najlepšiu bilanciu na východe a stále čaká na potvrdenie postupu do play off. Trápi ho neefektívnosť v presilovkách, v štyroch stretnutiach na výjazde nedokázal skórovať ani raz zo šestnástich možností.vyhlásil tréner Bostonu Bruce Cassidy.Sidney Crosby rozhodol v predĺžení domáci súboj Pittsburghu proti Nashvillu, keď skóroval na 3:2 v 63. minúte. V stretnutí si pripísal dva góly a asistenciu a vo svojom zápase v NHL s poradovým číslom 1100 sa dostal na métu 1400 kanadských bodov v kariére. Zároveň sa postaral o 77. víťazný gól, v tomto ukazovateli zaostáva v klubovej histórii za Jevgenijom Malkinom a Jaromírom Jágrom o jeden zásah.tešil sa Crosby.Pittsburgh má siedmu najlepšiu bilanciu na východe, do play off smeruje aj Nashville, ktorý je na západe na šiestom mieste.vyzdvihol zverenca tréner Penguins Mike Sullivan.V ďalšom súboji tímov snažiacich sa o miestenku do play off otočila Minnesota doma duel s Los Angeles z 0:3 na 6:3. Obrat odštartoval v 17. minúte Kirill Kaprizov, ktorý vyrovnal klubový strelecký rekord v sezóne. Na konte má 42 presných zásahov, v minulosti v drese Wild túto métu dosiahli Slovák Marián Gáborík a Eric Staal. "Divosi" sa dočkali po dvoch prehrách a vyrovnali sa St. Louis na druhom mieste Centrálnej divízie, majú navyše zápas k dobru. Kings majú na západe ôsmu najlepšiu bilanciu s náskokom dvoch bodov pred Vegas a na konte o duel viac.skonštatoval center Kings Phillip Danault.