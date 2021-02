Tampa Bay zdolala Detroit a zvíťazila po štvrtý raz za sebou

NHL - sumáre



PHILADELPHIA FLYERS – BOSTON BRUINS 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)



Góly: 41. van Riemsdyk (Gustafsson, Giroux) – 53. Marchand (Pastrňák, McAvoy), 53. Kuraly (Bjork, Krejčí). Brankári: Elliott - Rask, strely na bránku: 24:23, bez divákov.





TAMPA BAY LIGHTNING – DETROIT RED WINGS 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)



Góly: 14. Maroon, 38. Goodrow (Rutta, Point), 60. Goodrow (Coleman, McDonagh) – 10. Namestnikov (Zadina, Merrill). Brankári: Vaslievskij - Greiss, strely na bránku: 32:28, bez divákov.





FLORIDA PANTHERS – NASHVILLE PREDATORS 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)



Góly: 26. Barkov (Verhaeghe, Tippett), 36. Verhaeghe (Barkov, Weegar) – 5. Sissons (Josi, Ellis). Brankári: Driedger - Rinne, strely na bránku: 36:25, bez divákov.





ANAHEIM DUCKS – SAN JOSE SHARKS 4:5 pp a sn (0:1, 3:0, 1:3 - 0:0, 0:1)



Góly: 31. Henrique (Grant, Terry), 34. Terry (Fowler, Grant), 39. Comtois (Rakell), 52. Comtois (Rowney, Lindholm) – 13. Nieto (Sörensen, Chmelevski), 41. Couture (Kane, Burns), 43. Kane, 49. Burns (Donato), rozh. nájazd Donato. Brankári: Gibson - Jones, strely na bránku: 37:30, bez divákov.





VEGAS GOLDEN KNIGHTS – LOS ANGELES KINGS 5:2 (3:0, 2:0, 0:2)



Góly: 1. Hague (Pacioretty, Stone), 10. Stone (Pacioretty, Theodore), 11. Marchessault (Karlsson, Hague), 22. Karlsson (Marchessault, Hague), 28. Glass (Karlsson, Pacioretty) – 48. Wagner (Brown), 54. Brown (Kopitar, Kempe). Brankári: Fleury - Quick (22. Petersen), strely na bránku:, bez divákov.

Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa) 20:11 0 0 0 +1 2 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 6. februára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay dosiahli štvrté víťazstvo za sebou. V noci na sobotu zdolali v NHL na svojom ľade Detroit 3:1 a sú na čele Centrálnej divízie. Dvoma gólmi sa blysol Barclay Goodrow, pre ktorého to boli prvé zásahy v tejto sezóne. Slovenský obranca Erik Černák odohral v domácom drese 20:11 minúty, sedemkrát vystrelil na bránku súpera, mal sedem hitov a plusový bod.Černák bol aj aktérom situácie v tretej tretine, keď zozadu tvrdo narazil na mantinel centra domácich Sama Gagnera, ktorý zápas nedohral. Bol to však čistý súboj a arbitri slovenského obrancu nevylúčili. "" povedal pre nhl.com tréner Detroitu Jeff Blashill.Hráči Bostonu vyhrali vo Philadelphii 2:1 a naplno bodovali po tretí raz v sérii. V bránke Bruins dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Fín Tuukka Rask a predviedol 23 zákrokov. Skóre otvoril až v úvode tretej tretiny domáci James Van Riemsdyk, ale hostia otočili vývoj duelu v 53. minúte v priebehu 27 sekúnd, keď sa presadili Brad Marchand a Sean Kuraly. "" uviedol tréner Bostonu Bruce Cassidy. Jeho zverenec Patrice Bergeron odohral za Bruins 1100. zápas, v historickej tabuľke sa zaradil za Raya Bourqua (1518) a Johnna Bucyka (1436).Aleksander Barkov a Carter Verhaeghe sa gólom a asistenciou postarali o triumf Floridy nad Nashvilleom. Domáci brankár Chris Driedger mal 24 úspešných zákrokov. "Panterom" sa darí, v Centrálnej divízii strácajú na Tampu len bod a majú zápas k dobru.Dramatický bol súboj v Anaheime, domáci podľahli "žralokom" so San Jose 4:5 po nájazdoch. Gól a asistenciu zaznamenali za hostí Evander Kane a Brent Burns. Ich spoluhráč Patrick Marleau odohral svoj 1732. zápas v profilige, zaradil sa pred Rona Francisa na štvrté miesto historickej štatistike. Tretí Jaromír Jágr odohral o jeden zápas viac.K triumfu Vegas nad LA Kings 5:2 priviedol domácich ich tréner Peter DeBoer, ktorý predtým absolvoval desaťdňovú karanténu. Jeho tímu odložili pre Covid protokol tri predchádzajúce zápasy. "" konštatoval DeBoer.