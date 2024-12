Tampa Bay zdolala San Jose vysoko 8:1, Černák asistoval

NHL - sumáre:



Buffalo Sabres - Winnipeg Jets 2:3 pp (2:1, 0:1, 0:0 - 0:1)



Góly: 4. Thompson (Zucker, Tuch), 12. Cozens (Benson, Clifton) - 5. Vilardi (Fleury, Scheifele), 24. Connor (Scheifele, Morrissey), 64. Lowry (Morrissey, Vilardi). Brankári: Luukkonen - Hellebuyck, strely na bránku: 30:31.







Carolina Hurricanes - Colorado Avalanche 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)



Góly: 17. Robinson (Burns, Nečas), 25. Jarvis (Aho, Svečnikov), 27. Roslovic (Svečnikov, Walker), 58. Nečas (Svečnikov, Gostisbehere), 60. Svečnikov (Drury, Aho) - 10. Lehkonen (Makar), 55. Ničuškin (Kelly, Toews), 59. Ničuškin (MacKinnon, Makar). Brankári: Kočetkov - Wedgewood, strely na bránku: 35:19.







Montreal Canadiens - Nashville Predators 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)



Góly: 8. Evans, 42. Laine (Hutson, Suzuki), 60. Armia (Evans, Xhekaj). Brankári: Montembeault - Annunen, strely na bránku: 30:29.







Ottawa Senators - Detroit Red Wings 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)



Góly: 13. Norris (Tkachuk, Batherson), 60. Norris (Batherson, Jensen) - 47. DeBrincat (Compher, Tarasenko). Brankári: Ullmark - Husso, strely na bránku: 32:20.







Philadelphia Flyers - Florida Panthers 5:7 (0:2, 4:2, 1:3)



Góly: 28. Foerster (Farabee, Mičkov), 30. Seeler, 38. Tippett (Mičkov), 39. Tippett (Mičkov), 46. Hathaway (Laughton, Ristolainen) - 3. Rodrigues, 7. Mikkola (Tkachuk, Boqvist), 23. Barkov (Reinhart, Tkachuk), 34. Verhaeghe (Tkachuk, Barkov), 55. Forsling (Bennett, Rodrigues), 59. Reinhart (Verhaeghe, Tkachuk), 60. Tkachuk (Reinhart, Kulikov). Brankári: Fedotov (21. Kolosov) - Knight, strely na bránku: 34:28.







Tampa Bay Lightning - San Jose Sharks 8:1 (5:0, 2:0, 1:1)



Góly: 2. Atkinson (Geekie), 8. Geekie (Atkinson, Hedman), 9. Hagel (Guentzel, McDonagh), 9. Hagel (ČERNÁK), 18. Guentzel (Hedman, Point), 25. Cirelli (McDonagh, Point), 39. Perbix (Point, Lilleberg), 47. Paul (Point, Moser) - 41. Wennberg (Zetterlund, Rutta). Brankári: Vasilevskij - Vaněček (21. Blackwood), strely na bránku: 35:21.







New York Islanders - Seattle Kraken 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)



Góly: 52. Dobson (Holmström, Romanov), 56. Cypľakov (Pulock, Horvat) - 3. Kartye (Dunn, Larsson), 17. Bjorkstrand (Dunn, Stephenson), 24. Dunn (Larsson, Beniers), 34. Wright (Montour), 58. Schwartz (Tanev). Brankári: Sorokin (41. Högberg) - Daccord, strely na bránku: 29:25.







Calgary Flames - St. Louis Blues 3:4 pp (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)



Góly: 16. Pelletier (Lomberg, Miromanov), 26. Coronato (Zary, Weegar), 48. Weegar (Huberdeau) - 13. Bolduc (Schenn, Broberg), 15. Thomas (Neighbours, Suter), 46. Bučnevič (Thomas, Broberg), 63. Parayko (Thomas, Holloway), Brankári: Vladař - Binnington, strely na bránku: 39:24.







Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets 6:3 (1:1, 4:1, 1:1)



Góly: 10. Hyman (McDavid, Bouchard), 23. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 25. Ekholm (Skinner, Henrique), 27. Hyman (Nugent-Hopkins, McDavid), 39. Skinner (Henrique, Janmark), 54. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins) - 3. Labanc (Pyyhtiä, Werenski), 31. Severson (Sillinger, Fantilli), 47. Sillinger (Harris, Christiansen). Brankári: Pickard - Tarasov, strely na bránku: 37:22.











Slováci v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 17:15 0 1 1 +3 0 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 16:37 0 0 0 0 2 0



Martin Pospíšil (Calgary) 17:02 0 0 0 -2 0 2







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



New York 6. decembra (TASR) - Hokejisti tímu Tampa Bay Lightning si poradili so San Jose Sharks 8:1 v piatkovom zápase NHL. K vysokému triumfu pomohol jednou asistenciou aj slovenský obranca Erik Černák. V akcii boli aj útočníci Juraj Slafkovský (Montreal) a Martin Pospíšil (Calgary), ale nebodovali.Tampa Bay urobila razantný krok k víťazstvu už v prvej desaťminútovke, ktorú vyhrala 4:0. Černák prihral práve na štvrtý gól v 9. minúte, o ktorý sa postaral Brandon Hagel. Slovenský obranca v strednom pásme posunul puk Hagelovi, ten sa kľučkou zbavil obrancu a bekhendom prekonal Vítka Vaněčka. Hagel, ktorý sa dostal do kanadskej reprezentácia na februárový turnaj štyroch krajín, skóroval druhýkrát v priebehu 23 sekúnd a dal svoj 12. gól v sezóne. Černák zaznamenal siedmu asistencou v aktuálnom ročníku a 95. bod v kariére. Na ľade bol viac ako 17 minút a nazbieral tri plusové body.Slafkovský nebodoval, no tešil sa z víťazstva Montrealu nad Nashvillom 3:0. Skóre otvoril v oslabení Jake Evans, v tretej tretine využil presilovku a zvýšil na 2:0 Patrik Laine, ktorý skóroval aj v druhom zápase v drese Canadiens. Fínsky útočník, ktorého Montreal získal v lete z Columbusu, vynechal úvod sezóny pre zranenie kolena. Víťazstvo potvrdil do prázdnej bránky jeho krajan Joel Armia. Sam Montembeault chytil 29 striel a zaznamenal tretie čisté konto v sezóne. Nashville prehral šiesty zápas za sebou. Slafkovský mal dva strelecké pokusy, viackrát ohrozil Justusa Annunena, ktorý debutoval v bránke “predátorov” po výmene z Colorada, ale do štatistík sa nezapísal. Na ľade strávil 16 a pol minúty a bol pri góle Laineho.Calgary v zostave aj s Pospíšilom podľahlo doma St. Louis 3:4 po predĺžení. Víťazný gól Blues strelil v extračase obranca Colton Parayko, Robert Thomas nazbieral tri body (1+2). St. Louis pod vedením nového trénera bodoval vo všetkých piatich zápasoch, z toho štyri vyhrali. Flames vyrovnali z 0:2 na 2:2, ale hostí dostal opäť do vedenia Pavel Bučnevič, ktorý v tretej tretine skóroval šesť sekúnd po vylúčení Pospíšila. Brankár Jordan Binnington vo svojom 300. zápase za Blues kryl 36 striel. Pospíšil za 17 minút na ľade zaznamenal dve mínusky, dve strely a tri hity.