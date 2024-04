Tampa Bay zvíťazila nad Torontom 6:4

NHL - výsledky:



New York Islanders - Pittsburgh 5:4, Tampa Bay - Toronto 6:4, Dallas - St. Louis 2:1 pp a sn, Arizona - Edmonton 5:2

New York 18. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave aj so slovenským obrancom Erikom Černákom absolvovali úspešnú generálku pred play off NHL. V noci na štvrtok zvíťazili nad Torontom 6:4. Obe mužstvá poznali už pred stretnutím svojich súperov vo vyraďovacej časti, Tampa Bay nastúpi proti Floride a Toronto bude hrať s Bostonom.Černák nastúpil v druhej obrannej dvojici a pripísal si jednu strelu na bránu, jeden plusový bod a sedem "hitov." Svoj záverečný duel základnej časti napokon zvládol aj najlepší tím Západnej konferencie Dallas, hoci St. Louis zdolal 2:1 až po nájazdoch. Pre Blues bolo stretnutie rozlúčkou so sezónou.