Tampa bez Černáka prehrala na ľade Arizony 0:1 po predĺžení

New York 16. februára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave bez slovenského obrancu Erika Černáka prehrali v noci na štvrtok v NHL na ľade Arizony 0:1 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. O zisku dvoch bodov pre Coyotes rozhodol Clayton Keller. Domáci brankár Connor Ingram vykryl všetkých 47 striel a dosiahol prvý shutout v profilige.



New York Rangers v bránke bez Jaroslava Haláka triumfovali na ľade Vancouveru Canucks 6:4. Mika Zibanejad si pripísal na konto dva góly a asistenciu, dvakrát sa strelecky presadil aj Artemij Panarin. Buffalo uspelo v Anaheime 7:3 a ukončilo sériu štyroch prehier. Toronto si poradilo s Chicagom 5:2. William Nylander zaznamenal v drese domácich gól a dve asistencie. Auston Matthews i Rasmus Sandin mali bilanciu 1+1.







výsledky NHL:



Toronto - Chicago 5:2, Arizona - Tampa Bay 1:0 pp a sn, Edmonton - Detroit 4:5 pp a sn, Minnesota - Colorado 2:3, Anaheim - Buffalo 3:7, Vancouver - New York Rangers 4:6