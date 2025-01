Tampa bez Černáka prehrala v Toronte 3:5, trojbodoví Knies a Marner

NHL - sumáre:



Boston Bruins - San Jose Sharks 6:3 (1:1, 1:2, 4:0)



Góly: 10. Lettieri (Oesterle, Wahlstrom), 28. Pastrňák (Zacha, E. Lindholm), 49. Coyle (Poitras, Marchand), 55. Coyle (Poitras, Lohrei), 59. Marchand (Pastrňák, Carlo), 60. E. Lindholm (Coyle) – 14. Goodrow (Sturm, Dellandrea), 29. Smith (Granlund), 36. Zetterlund (Smith). Brankári: Korpisalo - Askarov, strely na bránku: 33:28.







Colorado Avalanche - Minnesota Wild 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)



Góly: 39. MacKinnon (Girard) - 13. Middleton (Öhgren, F. Gaudreau), 43. Trenin (Jiříček, Öhgren), 44. Faber (Hartman, Middleton). Brankári: Blackwood - Fleury, strely na bránku: 27:26







Seattle Kraken - Buffalo Sabres 6:4 (2:1, 2:2, 2:1)



Góly: 6. Hayden (Stephens, Evans), 12. Stephenson (Bjorkstrand, Evans), 27. Beniers (Stephenson, Dunn), 37. Oleksiak (Wright, McCann), 51. Larsson (McCann, Tolvanen), 59. McCann (Oleksiak, Larsson) - 6. Quinn (Power, Krebs), 30. Zucker (Dahlin, Thompson), 36. Thompson (Samuelsson, Krebs), 59. Tuch (Zucker, Cozens). Brankári: Daccord - Levi, strely na bránku: 34:29







Vegas Golden Knights - St. Louis Blues 4:5 pp a sn (1:2, 1:2, 2:0 - 0:0, 0:1)



Góly: 15. Hertl (Dorofejev, Theodore), 28. Howden (Theodore, McNabb), 57. Eichel (Theodore, Pietrangelo), 60. Dorofejev (Theodore, Eichel) - 9. Schenn (Holloway, Kyrou), 20. Walker (Broberg, Faksa), 27. Neighbours (Thomas, Parayko), 40. Fowler (Kyrou, Bučnevič), rozh. sn Schenn. Brankári: Hill - Binnington, strely na bránku: 32:28







New York Islanders - Columbus Blue Jackets 3:1 (0:1, 3:0, 0:0)



Góly: 21. Horvat (Barzal, Pelech), 23. Holmström (Pageau), 26. Horvat (Barzal, Dobson) - 5. Johnson (Marčenko, Voronkov). Brankári: Sorokin - Merzlikinš, strely na bránku: 25:26







Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)



Góly: 5. Matthews (Knies, Ekman-Larsson), 34. Nylander (Rielly, Lorentz), 40. Knies (Marner, Matthews), 51. Knies (Marner, McMann), 59. Marner - 17. Paul (Raddysh, Point), 29. Raddysh (Hedman, Kučerov), 53. Paul (Hagel, Hedman). Brankári: Woll - Johansson, strely na bránku: 28:30







Chicago Blackhawks - Carolina Hurricanes 3:4 pp (2:0, 1:2, 0:1 - 0:1)



Góly: 10. Kurashev (Donato, Crevier), 17. Bertuzzi (Jones), 40. Donato (Hall, Kurashev) - 22. Jarvis (Aho, Slavin), 28. Kotkaniemi (Robinson, Slavin), 54. Staal (Martinook, Orlov), 61. Aho (Nečas, Slavin). Brankári: Mrázek - Andersen, strely na bránku: 25:48







Utah HC - Winnipeg Jets 5:2 (0:0, 2:0, 3:2)



Góly: 36. Määtä (Schmaltz, Keller), 40. Cooley (Hayton), 45. Hayton (Doan, Stenlund), 49. Maccelli (Doan, Hayton) - 49. Niederreiter (Ehlers, Scheifele), 52. DeMelo (Ehlers, Samberg). Brankári: Ingram - Hellebuyck, strely na bránku: 28:25







Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)



Góly: 37. Kempe (Kopitar, Spence) – 11. Hayes, 15. Crosby (Grzelcyk, Beauvillier), 29. Malkin (Tomasino, M. Pettersson), 39. Glass (Hayes, Pickering), 47. Beauvillier (Letang, Crosby). Brankári: Rittich - Nedeljkovic, strely na bránku: 26:32



New York 21. januára (TASR) - Hokejisti Toronta Maple Leafs triumfovali v zámorskej NHL nad Tampou Bay 5:3. Slovenský obranca hostí Erik Černák vynechal pre zranenie druhý zápas za sebou. "Javorové listy" natiahli šnúru víťazstiev na tri stretnutia.Tromi kanadskými bodmi sa o výhru zaslúžili Američan so slovenskými koreňmi Matthew Knies (2+1) i Kanaďan Mitch Marner (1+2). Vo forme je aj najlepší strelec uplynulej sezóny kapitán Toronta Auston Matthews. V uplynulých siedmich zápasoch strelil sedem gólov. Počas sezóny ho trápili zdravotné problémy, pre ktoré vynechal 15 zápasov. "," konštatoval Matthews pre nhl.com. Toronto si triumfom upevnilo druhú priečku v tabuľke Východnej konferencie, Tampa je šiesta. "," dodal Matthews. Lightning prehrali vonku šesť zápasov z uplynulých siedmich." poznamenal tréner Tampy Jon Cooper.Hráči Bostonu zdolali San Jose 6:3. O svojom triumfe rozhodli v tretej tretine, ktorú vyhrali 4:0. Bruins si triumfom napravili chuť po predchádzajúcej prehre s Ottawou (5:6 sn), pre "žralokov" to bola tretia prehra za sebou. Český útočník David Pastrňák skóroval vo štvrtom zápase po sebe. Jeho spoluhráč a krajan Pavel Zacha mu prihral na 22. gól v sezóne a v základnej časti NHL nazbieral už 200 asistencií. Sharks nezvíťazili v Bostone od 18. novembra 2015. Odvtedy prehrali v tamojšej TD Garden osemkrát po sebe a tomuto súperovi podľahli už v 14 zápasoch v sérii. Zatiaľ naposledy ho zdolali 16. marca 2016.Hokejisti Minnesoty zastavili sériu prehier na čísle tri. Na ľade Colorada zvíťazili 3:1, keď o triumfe rozhodli dvoma gólmi v úvode tretej tretiny. Dvoma asistenciami k tomu prispel 20-ročný švédsky útočník Liam Öhgren, pre ktorého to boli v jeho desiatom zápase prvé body v NHL.Aj v druhom vzájomnom zápase v sezóne proti Buffalu strelili hráči Seattlu šesť gólov. Na triumf 6:2 spred deviatich dní zo súperovho ľadu nadviazali domácim víťazstvom 6:4. Tromi bodmi sa na tom podieľal útočník Jared McCann (1+2).Hráči Vegas prehrali vo štvrtom zápase po sebe, keď doma podľahli St. Louis 4:5 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Na vlastnom ľade sú druhý najlepší tím Západnej konferencie, no prehrali tu tri zápasy z uplynulých štyroch. Rozhodujúci samostatný nájazd premenil útočník Brayden Schenn. "Zlatým rytierom" nepomohli k triumfu ani štyri asistencie obrancu Sheu Theodorea.New York Islanders zdolali na domácom ľade Columbus 3:1, keď zvíťazili v druhom zápase po sebe. Blue Jackets strelili v uplynulých dvoch zápasoch iba jeden gól. Bola to pre nich druhá prehra po sebe, ktorej predchádzala šesťzápasová víťazná séria. "Ostrovania" rozhodli o triumfe tromi gólmi v úvodných piatich minútach druhej tretiny, keď skórovali počas hry piatich proti piatim, v oslabení a aj v presilovke.Hokejisti Caroliny zdolali Chicago siedmykrát po sebe. Na jeho ľade síce prehrávali 0:2, no gólom kapitána Jordana Staala z 54. minúty dostali zápas do predĺženia. V ňom rozhodol fínsky útočník Sebastian Aho. Hostia takmer dvojnásobne prestrieľali súpera (25:48), no veľkou oporou Blackhawks bol český brankár Petr Mrázek. Napriek štyrom inkasovaným gólom mal 91,67-percentnú úspešnosť zákrokov. Chicago nenadviazalo na víťazstvo nad Vegas (5:3) a po 32. prehre v sezóne je na predposlednom mieste Západnej konferencie o skóre pred San Jose. Hurricanes neprehrali v United centre od marca 2021.Hokejisti Utahu prvýkrát od 15. decembra naplno bodovali v dvoch zápasoch po sebe. Na domácom ľade zdolali najlepší tím Západnej konferencie Winnipeg 5:2. Tromi kanadskými bodmi sa na triumfe podieľal útočník Barrett Hayton (1+2).