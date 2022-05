Tampa, Boston a Edmonton si vynútili siedme zápasy

Hokejista Charlie Coyle (13) z Bostonu Bruins sa teší so spoluhráčmi po góle v šiestom zápase štvrťfinále Východnej konferencie zámorskej NHL Boston Bruins - Carolina Hurricanes 12. mája 2022 v Bostone. Foto: TASR/AP

Hokejisti Ryan O'Reilly (90) a Brayden Schenn zo St. Louis Blues sa tešia po víťazstve nad Minnesotou Wild v šiestom zápase štvrťfinále Západnej konferencie St. Louis Blues - Minnesota Wild 12. mája 2022 v St. Louise. Foto: TASR/AP

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie - 6. zápasy:



Boston - Carolina 5:2 /stav série 3:3/



Tampa Bay - Toronto 4:3 pp /stav série 3:3/





štvrťfinále Západnej konferencie - 6. zápasy:



St. Louis - Minnesota 5:1 /konečný stav série 4:2/



Los Angeles - Edmonton 2:4 /stav série 3:3/



New York 13. mája (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom si v 1. kole play off NHL vynútili siedmy zápas. V šiestom súboji štvrťfinále Východnej konferencie si dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára poradil doma s Torontom 4:3 po predĺžení a vyrovnal stav série na 3:3.Víťazný gól vsietil Brayden Point v 19. minúte predĺženia a natiahol tak sériu svojho tímu, ktorý vo vyraďovacej fáze neprehral dva zápasy za sebou od roku 2019. Kanaďan sa stal len druhým hráčom v histórii Lightning s gólom v predĺžení duelu, v ktorom hrozilo jeho tímu vypadnutie. Naposledy tak odštartoval obrat v celej finálovej sérii Martin St. Louis v roku 2004.uviedol Point pre oficiálnu webstránku NHL.Útočník William Nylander si pri prehre pripísal na svoje konto dva body (0+2) a stal sa prvým hráčom Maple Leafs, ktorý získal viac ako jeden bod v troch stretnutiach vyraďovacej fázy za sebou. Pred ním sa to podarilo iba Garymu Robertsovi a Alynovi McCauleymu v roku 2002.Černák odohral takmer 27 minút, počas ktorých dvakrát ohrozil súperovho brankára. Pripísal si dva plusové body a rozdal päť hitov. Rozhodujúci siedmy zápas je na programe v sobotu o 22.00 SELČ na ľade kanadského tímu.Rovnako ako Tampa Bay si siedmy duel vynútili aj hráči Bostonu, ktorí zdolali Carolinu 5:2. Hostia nevyužili v druhej tretine štyri presilovky, pričom takmer minútu hrali vo výhode o dvoch hráčov.uviedol po stretnutí tréner domácich Bruce Cassidy. Oba tímy sa z víťazstiev doposiaľ tešili len na domácom ľade."Medveďov" poslal do vedenia Brad Marchand už po 46 sekundách hry a pripísal si tak 49. gól v play off NHL, čím vyrovnal zápis Patrica Bergerona. Viac presných zásahov mal vo vyraďovacej fáze v drese Bostonu iba Cam Neely (55).O oba góly hostí sa postaral Andrej Svečnikov, pre ktorého to bol tretí duel play off s viacerými presnými zásahmi v kariére. O jeden viac majú v histórii klubu na konte len Sebastian Aho a Kevin Dineen (obaja po 4).Siedme stretnutie rozhodne aj sériu medzi Los Angeles a Edmontonom, ktorý triumfoval na ľade Kings 4:2. V drese "olejárov" dosiahli tri body Evander Kane (2+1) a kapitán Connor McDavid (1+2), pričom v rozhodujúcom stretnutí budú mať výhodu domáceho prostredia.Postup do 2. kola si zaistili hráči St. Louis víťazstvom 5:1 nad Minnesotou. Wild, pre ktoré to bolo piate vypadnutie v 1. kole v predchádzajúcich siedmich sezónach, zdolali 4:2 na zápasy. Štvrtý najlepší tím Západnej konferencie sa v ďalšom kole stretne s jej víťazom Coloradom, ktoré zdolalo Nashville v najkratšom možnom čase – 4:0 na zápasy.Veľký podiel na triumfe mal brankár Jordan Binnington, ktorý uzavrel priemernú úspešnosť zákrokov v sérii na 94,3 percenta s 1,67 inkasovaným gólom na zápas. Domáci mali najväčšiu prevahu v prostrednom dejstve – vsietili tri góly a súpera prestrieľali 21:5. Do vedenia 4:0 poslal svoje mužstvo v 39. minúte útočník Vladimir Tarasenko a strelil tak štvrtý gól v predchádzajúcich dvoch dueloch. Svoje 29. narodeniny oslávil presným zásahom do prázdnej bránky a asistenciou obranca Colton Parayko.uviedol po dueli Binnington. Menej sa darilo jeho náprotivku v bránke Minnesoty - pre Cama Talbota to bol prvý štart v tohtoročnej play off, pričom v predchádzajúcich šiesitch zápasoch inkasoval v priemere 5,06 gólu na zápas s úspešnosťou zákrokov 82,5 percenta.