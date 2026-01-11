< sekcia Šport
Tampa natiahla víťaznú sériu, Montreal prehral s Detroitom
Tampa neokúsila trpkosť prehry od 19. decembra a je to jej najdlhšia víťazná šnúra od sezóny 2019/20, keď vyhrala jedenásť duelov po sebe.
Autor TASR
New York 11. januára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Philadelphie vysoko 7:2 a sériu triumfov natiahli už na deväť duelov. Slovenský obranca Erik Černák sa nezapísal do kanadského bodovania, no na ľade strávil takmer 19 minút a pripísal si dve plusky. Trojzápasovú sériu víťazstiev nepredĺžil Montreal s Jurajom Slafkovským, ktorý doma prehral s Detoritom 0:4.
Z výhry sa netešil ani Dalibor Dvorský, jeho St. Louis podľahlo Vegas 2:4 a sériu neúspechov natiahol na tri stretnutia. Slovenský útočník odohral 12:21 minút, rozdal jeden hit a mal 86% úspešnosť na vhadzovaniach. Golden Knights dosiahli tretiu výhru v sérii.
Pittsburgh prehral doma s Calgary tesne 1:2 a prišiel o šesťzápasovú sériu víťazstiev. Flames, ktorým stále chýbajú zranení Slováci Martin Pospíšil a Samuel Honzek, triumfovali po štyroch prehrách. Najlepší tím sezóny Colorado Avalanche zdolal Columbus 4:0 a na čele Západnej konferencie má už dvanásťbodový náskok pred Dallasom. Stars prehrali v noci na nedeľu v San Jose 4:5 po predĺžení. Pavol Regenda odohral v drese Sharks 14:04 minút a do štatistík si pripísal jeden mínusový bod, tri strely na bránku a tri bodyčeky.
Anaheim prehral už deviaty duel v sérii, keď nestačil na Buffalo 3:5. Sabres si pripísali tretiu výhru po sebe a poskočili na šiestu priečku Východnej konferencie. Na jej čele je stále Carolina, ktorá doma zdolala Seatlle 3:2, pripísala si štvrtý triumf v sérii a vedie o bod pred Detroitom. Štvrtú prehru za sebou zaznamenal Ottawa, keď doma podľahla majstrom z Floridy Panthers 2:3. Vancouver prehral šiesty duel v sérii na ľade Toronta vysoko 0:5. Los Angles vyhralo v Edmontone 4:3 po predĺžení a nájazdoch, v ktorých sa ako jediný presadil Adrian Kempe.
výsledky:
Boston - NY Rangers 10:2, Pittsburgh - Calgary 1:2, Colorado - Columbus 4:0, San Jose - Dallas 5:4 pp, Buffalo - Anaheim 5:3, Carolina - Seattle 3:2, Montreal - Detroit 0:4, Ottawa - Florida 2:3, Philadelphia - Tampa Bay 2:7, Toronto - Vancouver 5:0, Minnesota - NY Islanders 3:4 pp, Nashville - Chicago 0:3, Vegas - St. Louis 4:2, Edmonton - LA Kings 3:4 pp a sn
