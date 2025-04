Tampa podľahla Floride 0:2, Černák s mínuskou

1. kolo play off NHL



štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/



druhý zápas:



Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 0:2



/stav série: 0:2/



tretí zápas:



Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 2:3 pp



/stav série: 0:3/



štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/



tretie zápasy:



Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 5:2



/stav série: 2:1/



St. Louis Blues - Winnipeg Jets 7:2



/stav série: 1:2/

New York 25. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom neuspeli ani v druhom zápase 1. kola play off NHL. V noci na piatok prehrali na domácom ľade s Floridou 0:2. Panthers vedú vo štvrťfinálovej sérii Východnej konferencie 2:0. Černák odohral 19:44 min, na brábku súpera vyslal štyri strely a zaznamenal mínusový bod.Florida sa ujala vedenia v 5. minúte zásluhou Natea Schmidta. Štyri sekundy pred koncom spečatil triumf obhajcov Stanleyho pohára gólom do prázdnej bránky Sam Bennett. Toronto zvíťazilo na ľade Ottawy 3:2 po predĺžení a v sérii vedie už 3:0. O triumfe Maple Leafs rozhodol Simon Benoit. Minnesota si v Západnej konferencii aj vďaka dvom gólom Kirilla Kaprizova poradila s Vegas 5:2 a na zápasy vedie 2:1. St. Louis deklasovalo Winnipeg 7:2 a znížilo stav série na 1:2. Pavel Bučnevič sa zaskvel hetrikom a pridal aj asistenciu.