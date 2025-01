Tampa prehrala štvrtý zápas po sebe, Černák s dvoma mínuskami

NHL - výsledky:



Chicago - New York Rangers 2:6,

Boston - New York Islanders 4:5 pp,

Carolina - Pittsburgh 4:3 pp,

Toronto - Philadelphia 3:2 pp,

Anaheim - Tampa Bay 4:1

New York 6. januára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay prehrali na ľade Anaheimu 1:4 v nočnom zápase NHL. Slovenský obranca Erik Černák odohral vyše 18 minút a do štatistík si pripísal dva mínusové body. Pre "blesky" to bola už štvrtá prehra po sebe.Černák odohral 18:35 a prezentoval sa aj jednou strelou a dvoma hitmi. Lightning nebodovali vo štvrtom zápase po sebe, čo sa im stalo prvýkrát v sezóne a na tripe po západnom pobreží prehrali všetky tri stretnutia. K triumfu im nepomohla ani vyššia strelecká aktivita - 37:26. Brankár "káčerov" John Gibson zažiaril 97,3-percentnou úspešnosťou zákrokov. Jeho spoluhráč Frank Vatrano sa po podpise trojročného kontraktu na 18 miliónov dolárov prezentoval dvoma gólmi a asistenciou. Ducks zažívajú úspešné obdobie, keď zvíťazili vo štvrtom zápase z uplynulých piatich.Štvrtú prehru po sebe zaznamenali aj hráči Bostonu, ktorí podľahli na domácom ľade New Yorku Islanders 4:5 po predĺžení. Zápas tímov, ktoré mali za sebou tri prehry, rozhodol útočník Bo Horvat, ktorý strelil dva góly.Hokejisti Caroliny zvíťazili nad Pittsburghom 4:3 po predĺžení. O ich triumfe rozhodol útočník Sebastian Aho, ktorý nazbieral tri kanadské body (1+2) rovnako ako jeho spoluhráč Seth Jarvis (2+1).Predĺženie videli aj diváci v Toronte, ktoré zvíťazilo nad Philadelphiou 3:2. O jeho triumfe rozhodol obranca Morgan Rielly. Maple Leafs vyhrali vo štvrtom zápase v sérii.Hráči Chicaga nenadviazali na víťazstvo nad Montrealom a na domácom ľade podľahli New Yorku Rangers 2:6. Z uplynulých siedmich duelov vyhrali iba jeden a naďalej sú na poslednom mieste celej NHL. "Jazdci" zvíťazili v Chicagu v piatom zápase po sebe, naposledy tam prehrali v roku 2018.