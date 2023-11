Tampa prehrala v Columbuse 2:4, Černák si pripísal asistenciu

výsledky:



Columbus - Tampa 4:2, Detroit - Florida 0:2, NY Rangers - Carolina 2:1, Ottawa - LA 2:3, Washington - NY Islanders 0:3, Boston - Toronto 3:2 pp a sn, Minnesota - New Jersey 3:5, Edmonton - Dallas 3:4, Arizona - Montreal 3:2, Seattle - Nashville 4:2, Vegas - Winnipeg 5:2, San Jose - Vancouver 1:10

New York 3. novembra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay prehrali v noci na piatok v zámorskej NHL na ľade Columbusu 2:4. Slovenský obranca Erik Černák si v drese hostí pripísal asistenciu. V akcii bol aj Martin Fehérváry, jeho Washington prehral doma s NY Islanders 0:3.Fehérváry odohral 18:02 minút a pripísal si dva mínsové body. Brankár NY Islanders Semjon Varlamov vychytal druhý shutout po sebe, na ľad Capitals predviedol 32 úspešných zákrokov.Černák bodoval po prvý raz v sezóne, zaznamenal asistenciu pri góle Conora Shearyho. Tampa išla do vedenia 2:1, no nakoniec prišila o svoju šesťzápasovú bodovú sériu.Útočník Juraj Slafkovský odohral za Montreal vyše 14 minút, no nebodoval. Jeho tím podľahol Arizone 2:3.Debakel na vlastnom ľade utŕžilo San Jose, Vancouveru podľahlo 1:10. Obranca Quinn Hughes zaznamenal gól a štyri asistencie.