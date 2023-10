Tampa s Černákom na úvod zdolala Nashville, Bedard v premiére 0+1

výsledky NHL:



Tampa Bay - Nashville 5:3

Pittsburgh - Chicago 2:4

Vegas - Seattle 4:1

New York 11. októbra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili v úvodnom zápase nového ročníka NHL nad Nashvillom 5:3. Hráči Vegas úspešne vykročili za obhajobou titulu, keď zdolali doma Seattle 4:1. Udalosťou noci bola súťažná premiéra Connora Bedarda, 18-ročný center Chicaga si pripísal asistenciu, ktorou prispel k triumfu Blackhawks na ľade Pittsburghu 4:2.Tampu potiahli k víťazstvu dvojgóloví strelci Nicholas Paul a Nikita Kučerov, Paul navyše zaznamenal aj jednu asistenciu. V 51. minúte strelil v presilovke za stavu 3:3 kľúčový gól, keď skóroval z dorážky po strele Michaila Sergačova. "," uviedol Paul pre nhl.com. Brayden Point sa na výhre podieľal tromi asistenciami. Jonas Johansson, ktorý nahradil v bránke zraneného Andreja Vasilevského, vykryl v prvom zápase v drese Lightning 28 z 31 striel súpera. Černák nastúpil v tretej obrannej dvojici "bleskov" po boku novej posily Calvina de Haana, za 19:20 min. vyslal dve strely na bránku a rozdal až šesť bodyčekov - najviac spomedzi všetkých hráčov na ľade.Hráči Tampy využili dve z piatich početných výhod. "," poznamenal tréner Tampy Jon Cooper. Duel nedohral domáci krídelník Tyler Motte, ktorý odstúpil z hry pred treťou tretinou pre nešpecifikované zranenie. Ryan O'Reilly debutoval v drese Predators gólom a asistenciou. "" v lete ako voľný hráč.Udalosťou úvodnej noci bola ligová premiéra Bedarda, tohtoročnej draftovej jednotky. Kanadského mladíka považujú v zámorí za generačný talent a hokejová verejnosť dychtivo očakávala, ako si bude počínať vo svojom prvom štarte v NHL, v ktorom sa navyše postavil proti svojmu detskému vzoru Sidneymu Crosbymu. Bedard sa napokon tešil z víťazstva, na ktorom mal svoj podiel - v 36. minúte asistoval pri góle Ryana Donata, ktorým naštartoval obrat z 0:2 na 4:2. Talentovaný útočník šikovne uvoľnil pri mantineli obrancu Alexa Vlasica, ktorý potiahol puk smerom k bránke, vystrelil a následnú dorážku premenil Donato. Bedard nastúpil ako center prvého útoku "jastrabov" s krídlami Donatom a Taylorom Hallom, odohral 21:29 min. a prezentoval sa piatimi strelami. Hlavnými strojcami triumfu však boli členovia štvrtého útoku Blackhawks - Jason Dickinson a Nick Foligno zaznamenali zhodne gól a asistenciu a Corey Perry dvakrát asistoval.Domáci kapitán Crosby upravil v druhej tretine na priebežných 2:0 pre Penguins, gól musel ešte odobriť videorozhodca, pretože hostia reklamovali ofsajd. Hviezdny švédsky obranca Erik Karlsson, ktorý prišiel do Pittsburghu v lete zo San Jose, vyšiel v prvom súťažnom vystúpení za "tučniakov" bodovo naprázdno, upútal iba dvoma strelami na bránku.Zápasu v Las Vegas predchádzal slávnostný ceremoniál, počas ktorého vyvesili v hale majstrovskú vlajku. Večer bol zároveň oslavou konania šiesteho výročia prvého domáceho zápasu Golden Knights a klub z "mesta hazardu" tradične spravil z ceremónie ligotavú šou. Kapitán Mark Stone najprv ukázal fanúšikom Stanleyho pohár, potom si z repliky herného automatu "vytočil" tri majstrovské poháre a následne si celý tím urobil spoločnú fotografiu pred bannerom. "Zlatí rytieri" ukázali majstrovskú formu aj v zápase, v súboji dvoch najmladších klubov NHL triumfovali nad Seattlom 4:1. Základ triumfu položili už v prvej tretine, ktorú vyhrali 2:0. Stone nazbieral dve asistencie, Charlie Stephenson zaznamenal gól a asistenciu. Slovenský útočník Jakub Demek stále zostáva oficiálne v kádri prvého tímu Vegas, na zápasovej súpiske bol vedený ako zdravý náhradník.