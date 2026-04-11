Tampa s Černákom otočila duel na ľade Bostonu
Boston mal možnosť vybojovať si istotu účasti v play off, ale napokon zaznamenal piatu prehru za sebou.
Autor TASR
New York 11. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning zvíťazili v sobotňajšom stretnutí zámorskej NHL na ľade Bostonu Bruins 2:1 a ukončili tak trojzápasovú sériu prehier. Za hostí odohral necelých 14 minút slovenský obranca Erik Černák, do štatistík si zapísal jeden mínusový bod, tri hity a dve zblokované strely.
Boston mal možnosť vybojovať si istotu účasti v play off, ale napokon zaznamenal piatu prehru za sebou. V tabuľke Východnej konferencie si priebežne drží pozíciu s prvou voľnou kartou. Domáci hokejisti viedli od 11. minúty po presnom zásahu Morgana Geekieho, ale hostia otočili v záverečnej 20-minútovke zásluhou Brandona Hagela a Emila Lilleberga. Nórsky obranca strelil víťazný gól minútu a pol pred koncom riadneho hracieho času. „Blesky“ si poistili tretiu priečku v Atlantickej divízii, na konte majú 104 bodov.
NHL - sumár:
Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
Góly: 11. M. Geekie (McAvoy) - 47. Hagel (Goncalves, McDonagh), 59. Lilleberg (Guentzel, Point). Brankári: Swayman - Vasilevskij, strely na bránku: 20:24.
Slovák v akcii:
Erik Černák (Tampa Bay) 13:38 0 0 0 -1 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
postupujúci do play off:
Východná konferencia: Carolina, Buffalo, Tampa Bay, Montreal, Pittsburgh
Západná konferencia: Colorado (Prezidentská trofej), Dallas, Minnesota, Utah
