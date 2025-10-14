< sekcia Šport
Tampa s Černákom slávi prvé víťazstvo
Druhú výhru za sebou dosiahol Winnipeg, ktorý uspel na ľade New Yorku Islanders 5:2.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 13. októbra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom vybojovali prvé víťazstvo v novej sezóne NHL. V pondelňajšom zápase vyhrali na ľade Bostonu tesne 4:3 a zapísali si prvé dva body do tabuľky. Dvoma gólmi nasmeroval Lightning za triumfom Anthony Cirelli.
V zápase sa proti sebe postavili bratia Geekieovci, domáci Morgan Geekie strelil po buly tretí gól Bruins, o šesť rokov mladší Conor Geekie v drese hostí nebodoval. Boston po troch víťazstvách prvýkrát v sezóne vyšiel bodovo naprázdno. Černák odohral za „blesky“ 19:10 minút, pripísal si jednu strelu na bránku, zblokoval štyri pokusy súpera, rozdal tri bodyčeky a v závere inkasoval dvojminútový trest za hákovanie.
Druhú výhru za sebou dosiahol Winnipeg, ktorý uspel na ľade New Yorku Islanders 5:2. Kanadský veterán Jonathan Toews bodoval prvýkrát po návrate do súťažného diania. Útočník Jets asistoval v 12. minúte pri presilovkovom góle Nina Niederreitera a zaznamenal tak prvý kanadský bod po takmer dva a pol roku. Predtým naposledy bodoval v apríli 2023 vo svojom poslednom vystúpení v drese Chicaga, následne si dal dlhšiu pauzu od hokeja zo zdravotných dôvodov.
Buffalo nestačilo na Colorado, ktorému podľahlo 1:3. Sabres tak po troch zápasoch stále čakajú na prvý bod v sezóne. Na triumfe Avalanche sa dvoma gólmi podieľal Nathan MacKinnon, ktorý bodoval vo všetkých štyroch úvodných zápasoch v ročníku. Proti Buffalu sa mu tradične darí, v kariére má bilanciu 13 gólov a 18 asistencií v 19 dueloch so Sabres. Na oba zásahy mu prihral Martin Nečas, dva body zaznamenal aj Cale Makar (1+1). Brankár Scott Wedgewood prispel k tretiemu víťazstvu Colorada v sezóne 28 úspešnými zákrokmi.
Nashville vyhral v Ottawe 4:1 aj zásluhou dvoch gólov Jonathana Marchessaulta. Brankára hostí Juuseho Sarosa obral o čisté konto v 58. minúte Ridley Greig. Detroit triumfoval na ľade Toronta 3:2, víťazný gól strelil 45 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času Mason Appleton.
V zápase sa proti sebe postavili bratia Geekieovci, domáci Morgan Geekie strelil po buly tretí gól Bruins, o šesť rokov mladší Conor Geekie v drese hostí nebodoval. Boston po troch víťazstvách prvýkrát v sezóne vyšiel bodovo naprázdno. Černák odohral za „blesky“ 19:10 minút, pripísal si jednu strelu na bránku, zblokoval štyri pokusy súpera, rozdal tri bodyčeky a v závere inkasoval dvojminútový trest za hákovanie.
Druhú výhru za sebou dosiahol Winnipeg, ktorý uspel na ľade New Yorku Islanders 5:2. Kanadský veterán Jonathan Toews bodoval prvýkrát po návrate do súťažného diania. Útočník Jets asistoval v 12. minúte pri presilovkovom góle Nina Niederreitera a zaznamenal tak prvý kanadský bod po takmer dva a pol roku. Predtým naposledy bodoval v apríli 2023 vo svojom poslednom vystúpení v drese Chicaga, následne si dal dlhšiu pauzu od hokeja zo zdravotných dôvodov.
Buffalo nestačilo na Colorado, ktorému podľahlo 1:3. Sabres tak po troch zápasoch stále čakajú na prvý bod v sezóne. Na triumfe Avalanche sa dvoma gólmi podieľal Nathan MacKinnon, ktorý bodoval vo všetkých štyroch úvodných zápasoch v ročníku. Proti Buffalu sa mu tradične darí, v kariére má bilanciu 13 gólov a 18 asistencií v 19 dueloch so Sabres. Na oba zásahy mu prihral Martin Nečas, dva body zaznamenal aj Cale Makar (1+1). Brankár Scott Wedgewood prispel k tretiemu víťazstvu Colorada v sezóne 28 úspešnými zákrokmi.
Nashville vyhral v Ottawe 4:1 aj zásluhou dvoch gólov Jonathana Marchessaulta. Brankára hostí Juuseho Sarosa obral o čisté konto v 58. minúte Ridley Greig. Detroit triumfoval na ľade Toronta 3:2, víťazný gól strelil 45 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času Mason Appleton.
NHL - sumáre:
Buffalo Sabres - Colorado Avalanche 1:3 (1:1, 0:2, 0:1)
Góly: 17. Thompson (Tuch, Dahlin) - 4. MacKinnon (Nečas, Burns), 25. Makar (Ničuškin), 32. MacKinnon (Nečas, Makar). Brankári: Lyon - Wedgewood, strely na bránku: 29:37.
Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 3:4 (0:2, 3:2, 0:0)
Góly: 22. Mittelstadt (Arvidsson, Zacha), 26. Harris (Pastrňák), 32. M. Geekie (Zacha) - 2. Cirelli (Guentzel, Goncalves), 14. Cirelli (Guentzel, Goncalves), 21. Gourde (Holmberg, Moser), 24. Holmberg (Bjorkstrand, Crozier). Brankári: Korpisalo - Johansson, strely na bránku: 33:23.
New York Islanders - Winnipeg Jets 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Góly: 23. Pageau (DeAngelo), 35. Heineman (Drouin, Schaefer) - 8. Barron (Koepke, Stanley), 12. Niederreiter (Nyquist, Toews), 23. Stanley (Pearson, Barron), 33. Pearson (Niederreiter), 58. Scheifele (Connor). Brankári: Sorokin - Comrie, strely na bránku: 35:26.
Ottawa Senators - Nashville Predators 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Góly: 58. Greig (Cozens, Sanderson) - 33. Marchessault (Bunting, Haula), 55. O'Reilly (Stamkos, Forsberg), 60. Marchessault (Josi), 60. Smith (Evangelista). Brankári: Ullmark - Saros, strely na bránku: 31:26.
Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Góly: 48. Knies (McMann), 54. Järnkrok (Knies) - 19. Larkin (DeBrincat, Raymond), 45. van Riemsdyk (Copp), 60. Appleton (Chiarot, Finnie). Brankári: Stolarz - Talbot, strely na bránku: 40:15.
Slovák v akcii:
Erik Černák (Tampa Bay) 19:10 0 0 0 0 1 2
Buffalo Sabres - Colorado Avalanche 1:3 (1:1, 0:2, 0:1)
Góly: 17. Thompson (Tuch, Dahlin) - 4. MacKinnon (Nečas, Burns), 25. Makar (Ničuškin), 32. MacKinnon (Nečas, Makar). Brankári: Lyon - Wedgewood, strely na bránku: 29:37.
Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 3:4 (0:2, 3:2, 0:0)
Góly: 22. Mittelstadt (Arvidsson, Zacha), 26. Harris (Pastrňák), 32. M. Geekie (Zacha) - 2. Cirelli (Guentzel, Goncalves), 14. Cirelli (Guentzel, Goncalves), 21. Gourde (Holmberg, Moser), 24. Holmberg (Bjorkstrand, Crozier). Brankári: Korpisalo - Johansson, strely na bránku: 33:23.
New York Islanders - Winnipeg Jets 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)
Góly: 23. Pageau (DeAngelo), 35. Heineman (Drouin, Schaefer) - 8. Barron (Koepke, Stanley), 12. Niederreiter (Nyquist, Toews), 23. Stanley (Pearson, Barron), 33. Pearson (Niederreiter), 58. Scheifele (Connor). Brankári: Sorokin - Comrie, strely na bránku: 35:26.
Ottawa Senators - Nashville Predators 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Góly: 58. Greig (Cozens, Sanderson) - 33. Marchessault (Bunting, Haula), 55. O'Reilly (Stamkos, Forsberg), 60. Marchessault (Josi), 60. Smith (Evangelista). Brankári: Ullmark - Saros, strely na bránku: 31:26.
Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
Góly: 48. Knies (McMann), 54. Järnkrok (Knies) - 19. Larkin (DeBrincat, Raymond), 45. van Riemsdyk (Copp), 60. Appleton (Chiarot, Finnie). Brankári: Stolarz - Talbot, strely na bránku: 40:15.
Slovák v akcii:
Erik Černák (Tampa Bay) 19:10 0 0 0 0 1 2