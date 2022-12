Tampa s Černákom slávila 4. víťazstvo za sebou, rozhodla v 3. tretine

výsledky NHL:



New York Rangers - Toronto 3:1, Carolina - Seattle 3:2, Florida - Pittsburgh 2:4, New Jersey - Philadelphia 1:2, Boston - Los Angeles 2:3 pp a sn, Washington - Dallas 1:2, Tampa Bay - Columbus 4:1, Montreal - Anaheim 2:5, Winnipeg - Nashville 2:1 pp, Chicago - Vegas 1:4, Edmonton - St. Louis 3:4 pp a sn, Colorado - Buffalo 2:4

New York 16. decembra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay Lightning so slovenským obrancom Erikom Černákom si pripísali v NHL štvrté víťazstvo za sebou. V noci na piatok si poradili doma s Columbusom 4:1 aj vďaka dvom gólom a asistencii Brandona Hagela. Po 23 zápasoch sa skončila bodová séria Mitcha Marnera, útočník Toronta nebodoval pri prehre Maple Leafs na ľade New Yorku Rangers 1:3 a nenatiahol tak klubový rekord. Slovenský brankár Jaroslav Halák sledoval duel zo striedačky "jazdcov".Tampa rozhodla duel s Blue Jackets v tretej tretine, ktorú vyhrala 3:0. Okrem Hagela zaznamenal tri body aj jeho spoluhráč z útoku Nikita Kučerov (0+3). Černák odohral 18:20 min. so ziskom troch plusových bodov, na súperovu bránku vyslal dve strely a rozdal tri bodyčeky.V akcii boli aj ďalší dvaja Slováci. Hráči New Jersey s útočníkom Tomášom Tatarom podľahli Philadelphii 1:2 a po sľubnom vstupe do sezóny utrpeli už štvrtú prehru za sebou. Tatar si počas 11:33 min na ľade pripísal jednu strelu a jeden hit.Montreal prehral s Anaheimom 2:5, slovenský krídelník Juraj Slafkovský počas 12:44 min na ľade ohrozil bránku Ducks jednou strelou.Washington stále bez zraneného obrancu Martina Fehérváryho prehral doma s Dallasom 1:2 a ukončil sériu piatich triumfov. Stars sa mohli oprieť o výkon brankára Jakea Oettingera, ktorý zneškodnil 45 striel. Kapitán Capitals Alexander Ovečkin sa tentoraz nezapísal do streleckej listiny a stále zostáva na méte 800 gólov, od vyrovnania zápisu Gordieho Howea (801) na druhom mieste historického poradia kanonierov ho naďalej delí jeden presný zásah.