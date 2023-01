Tampa s Černákom víťazne, Ovečkin vyrovnal rekord

NHL - výsledky:



Dallas - Calgary 5:6, Boston - Toronto 4:3, Colorado - Ottawa 7:0, Florida - Vancouver 4:3, New York Islanders - Montreal 2:1, Carolina - Pittsburgh 2:1, Detroit - Columbus 3:4, Washington - Philadelphia 1:3, Chicago - Seattle 5:8, Minnesota - Arizona 2:1, Nashville - Buffalo 3:5, St. Louis - Tampa Bay 2:4, Vegas - Edmonton 3:4, Los Angeles - New Jersey 2:4 v 3. tretine

New York 15. januára (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar strelil v noci na nedeľu svoj jubilejný 10. gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Pomohol ním k víťazstvu New Jersey na ľade Los Angeles 5:2. Zrodili sa dva hetriky, trojgólové zápasy zaznamenali Patrik Laine z Columbusu a Jared McCann zo Seattlu. Alexander Ovečkin strelil pri prehre Washingtonu s Philadelphiou (1:3) 30. gól v sezóne, dosiahol už svoju 17. sezónu s minimálne 30 presnými zásahmi v základnej časti, čím vyrovnal ligový rekord Mikea Gartnera.Tatar v 13. minúte vyrovnal na priebežných 1:1, keď v presilovke zblízka dorazil do siete puk po strele Jacka Hughesa. Naštartoval tak svoj tím k obratu a víťazstvu. Devils potvrdili stúpajúcu formu, vyhrali štvrtý zápas za sebou a šieste z uplynulých ôsmich stretnutí.Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili v NHL na ľade St. Louis 4:2 a slávili tretí triumf za sebou. Brayden Point sa na výhre podieľal dvomi gólmi a asistenciou.Ovečkinov míľnik sledoval aj slovenský obranca v službách Washingtonu Martin Fehérváry, počas 18:29 min. na ľade vyslal dve strely na bránku, pripísal si mínusku, jeden bodyček a jednu zblokovanú strelu. V akcii bol aj Juraj Slafkovský, ktorého Montreal prehral v New Yorku s Islanders 1:2. Slovenský krídelník nastúpil v treťom útoku Canadiens, počas 15:44 min. sa prezentoval jednou strelou a jedným hitom.Calgary zvíťazilo v Dallase 6:5, slovenský útočník "plameňov" Adam Ružička si pripísal tri strelecké pokusy a odsedel si dvojminútový trest za hákovanie. Jeho tím viedol už 6:1, napokon sa však obával o víťazstvo v riadnom hracom čase.