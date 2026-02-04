< sekcia Šport
Tampa s Černákom zdolala Buffalo 4:3 pp, štvorbodový Kučerov
Tampa zaznamenala štvrté víťazstvo za sebou, keď 15 sekúnd pred koncom predĺženia súboja s Buffalom skóroval Jake Guentzel po prihrávke Kučerova.
Autor TASR
New York 4. februára (TASR) - Ani jeden z trojice slovenských obrancov sa v noci na stredu nazapísal do kanadského bodovania v zámorskej hokejovej NHL. Z výhry sa tešil iba Erik Černák, ktorého Tampa Bay zdolala Buffalo 4:3 po predĺžení aj zásluhou gólu a troch asistencií Nikitu Kučerova. Washington s Martinom Fehérvárym prehral vo Philadelphii 2:4 a New Jersey so Šimonom Nemcom doma s Columbusom 0:3.
Tampa zaznamenala štvrté víťazstvo za sebou, keď 15 sekúnd pred koncom predĺženia súboja s Buffalom skóroval Jake Guentzel po prihrávke Kučerova. Domáci v tretej tretine dvakrát prehrávali, ale 26 sekúnd pred treťou sirénou vyrovnal pri hre bez brankára Darren Raddysh na 3:3. Kučerov zaznamenal druhý štvorbodový zápas za sebou a svoju bodovú sériu natiahol na deväť stretnutí. Černák odohral 18:04 min, dvakrát ohrozil brankára hostí Coltena Ellisa a zblokoval tri strely súpera.
Washington ukončil svoju trojzápasovú víťaznú šnúru vo Philadelphii, prehre 2:4 nezabránil ani gól a asistencia v podaní Anthonyho Beauvilliera. Flyers sa víťazstva dočkali opäť po štyroch dueloch, dva body zaznamenal Rasmus Ristolainen (1+1). Útočník Travis Konecny ozdobil svoj 700. zápas v NHL dvoma asistenciami. Fehérváry strávil na ľade 18:54 min, mal plusový bod a dva hity.
Šieste víťazstvo za sebou si pripísali Columbus, ktorý uspel v aréne New Jersey 3:0. Z čistého konta sa tešil lotyšský brankár Elvis Merzlikins, ktorý zneškodnil 24 striel súpera. Všetky tri góly padli až v tretej tretine, o dva z nich sa postaral Mathieu Olivier. Devils prehrali štvrtý z uplynulých piatich stretnutí. Nemec mal minutáž 18:30 s mínusovým bodom, zblokoval tri strely.
Seth Jarvis prispel dvoma gólmi k víťazstvu Caroliny nad Ottawou 4:3, domáci bodovali v deviatom zápase v sérii. Tromi bodmi (2+1) a víťazným zásahom sa prezentoval Bo Horvat, jeho New York Islanders uspeli v dueli s Pittsburghom 5:4 po predĺžení. Toronto v kanadskom súboji vyhralo v Edmontone 5:2, dvakrát sa z gólu tešil Matias Maccelli.
NHL - výsledky:
Carolina - Ottawa 4:3, New Jersey - Columbus 0:3, Philadelphia - Washington 4:2, NY Islanders - Pittsburgh 5:4 pp, Tampa Bay - Buffalo 4:3 pp, Edmonton - Toronto 2:5, Anaheim - Seattle 4:2
Carolina - Ottawa 4:3, New Jersey - Columbus 0:3, Philadelphia - Washington 4:2, NY Islanders - Pittsburgh 5:4 pp, Tampa Bay - Buffalo 4:3 pp, Edmonton - Toronto 2:5, Anaheim - Seattle 4:2