Tampa s Černákom zdolala Chicago 5:2, Colorado rozstrieľalo St. Louis

New York 16. januára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili aj vo svojom druhom zápase v novej sezóne NHL, v noci na sobotu zdolali doma Chicago 5:2. Obhajcovia titulu opäť nasúkali Blackhawks päť gólov, v prvom dueli ročníka vyhrali nad "jastrabmi" 5:1.Uspel aj Washington so Zdenom Chárom a Richardom Pánikom, Capitals triumfovali na ľade Buffala 2:1. O druhý hetrik sezóny sa postaral Travis Konecny, ktorý tromi gólmi a jednou asistenciou doviedol Philadelphiu k víťazstvu 5:2 nad Pittsburghom.Colorado odplatilo St. Louis úvodnú prehru (1:4) aj s úrokmi, keď doma deklasovalo Blues 8:0. Kapitán Avalanche Gabriel Landeskog prispel k výhre dvomi gólmi a dosiahol hranicu 200. presných zásahov v profiligovej kariére. Nathan MacKinnon dal dva góly a raz asistoval, Nazem Kadri a Mikko Rantanen mali zhodne bilanciu 1+1, pričom Rantanen strelil svoj jubilejný 100. gól v NHL.