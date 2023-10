Tampa s Černákom zdolala Floridu 2:0, Bedard za Chicago 1+2

výsledky:



Boston - Washington 4:5 pp

Tampa Bay - Florida 2:0

Dallas - Colorado 3:1

Chicago - Detroit 4:2

Los Angeles - Anaheim 4:1

Vegas - San Jose 0:2

New York 4. októbra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazili v noci na stredu v prípravnom zápase pred novou sezónou NHL nad Floridou 2:0. Lightning podržal v Orlande 25 zákrokmi brankár Jonas Johansson, ktorý si pripísal druhé čisté konto v príprave.Černák vyslal na bránku súpera dve strely a v druhej tretine dostal desaťminútový osobný trest za nešportové správanie sa. Ešte v prvej tretine ho trafil puk do oblasti tváre a krku a zamieril do šatne, v druhej časti sa však vrátil do hry.Neuspelo Colorado s Tomášom Tatarom, ktoré prehralo v Dallase 1:3. Slovenský útočník zaznamenal počas 19:29 min. na ľade iba jednu mínusku. Šancu v zostave Vegas dostal Jakub Demek, jeho Golden Knights podľahli San Jose 0:2. Demek odohral v drese úradujúceho šampióna 10:31 min. Mladý slovenský center bojuje o nováčikovskú zmluvu s Knights, ktorí ho draftovali v roku 2021 zo 128. miesta.Ďalší vydarený zápas odohral Connor Bedard, tohtoročná draftová jednotka. Osemnásťročný kanadský center pomohol k triumfu Chicaga nad Detroitom (4:2) gólom a dvomi asistenciami. Bedard skóroval v závere do prázdnej bránky, bol to jeho prvý gól v hlavnom kempe Blackhawks. V troch prípravných stretnutiach nazbieral dokopy päť bodov (1+4).