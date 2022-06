Tampa s Černákom zdolala v 3. zápase Rangers 3:2 a znížila stav série

Na snímke ruský brankár Rangers Iľja Šesťorkin po tom, ako inkasoval gól z hokejky českého útočníka Tampy Ondřeja Paláta v treťom zápase finále play off Východnej konferencie hokejovej NHL Tampa Bay Lightning - New York Rangers (3:2) v noci na 6. júna 2022. Foto: TASR/AP

semifinále play off NHL



tretí zápas finále Východnej konferencie:



Tampa Bay - New York Rangers 3:2

/stav série: 1:2/

New York 6. júna (TASR) - Hokejisti Tampy Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom zdolali v treťom zápase finále Východnej konferencie play off NHL New York Rangers 3:2 a znížili stav série na 1:2. Dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára prehrával v polovici stretnutia 0:2, ale tromi gólmi dokázal skóre otočiť. O víťazný zásah sa postaral 42 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času český útočník Ondřej Palát.V ťažkých chvíľach zabrali opory Lightning, Nikita Kučerov mal prsty vo všetkých troch góloch domácich, keď prvý dal a pri ďalších dvoch asistoval. Kapitán Steven Stamkos zaznamenal gól a asistenciu, Victor Hedman mal dve asistencie. Černák odohral v drese Lightning 23:22 min. a bol tretí najvyťaženejší hráč svojho tímu, pripísal si jeden strelecký pokus, rozdal tri hity a mal aj jeden plusový bod.