Tampa s Černákom zvíťazila na ľade Washingtonu v ôsmom zápase po sebe

NHL - sumáre



Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)



Góly: 57. Ovečkin (Roy) - 18. Chaffee (Point, Kučerov), 47. Goncalves (Paul), 60. Hagel. Brankári: Thompson - Vasilevskij, strely na bránku: 23:19.

Slováci v akcii



Martin Fehérváry (Washington) 20:27 0 0 0 +1 1 0



Erik Černák (Tampa Bay) 20:32 0 0 0 0 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 1. marca (TASR) - Ruský hokejový brankár Iľja Sorokin z tímu New York Islanders si pripísal gól v sobotňajšom zápase NHL proti Nashvillu. Pomohol mu k tomu útočník hostí Steven Stamkos, ktorý počas hry hostí bez brankára nešťastne poslal puk z útočného pásma do vlastnej bránky. Práve Sorokin bol posledný z hráčov Islanders, ktorý sa dotkol puku. "Ostrovania" triumfovali na domácom ľade 7:4.Sorokin sa stal tretím brankárom v prebiehajúcej sezóne so streleným gólom. Pred ním sa to podarilo aj Filipovi Gustavssonovi z Minnesoty a Alexovi Nedeljkovicovi z Pittsburghu, ktorí, na rozdiel od Sorokina, vystrelili puk priamo na bránku. Rus Sorokin sa zároveň stal šiesty európsky brankár, ktorý skóroval v NHL. Pred ním sa to okrem Švéda Gustavssona podarilo aj jeho krajanovi Linusovi Ullmarkovi, Fínom Pekkovi Rinnemu a Mikovi Noronenovi a ďalšiemu Rusovi Jevgenijovi Nabokovovi. Islanders zvíťazili v druhom zápase v sérii, "predátori" prehrali tretí z uplynulých štyroch.Hráči Tampy Bay zvíťazili na ľade Washingtonu 3:1 a dosiahli už ôsme víťazstvo za sebou. V zostave "bleskov" nechýbal slovenský obranca Erik Černák, ktorý odohral vyše 20 minút. Podobný "icetime" mal aj jeho krajan v tíme domácich Martin Fehérváry, ktorý si pripísal jeden plusový bod, keď bol na ľade pri góle Alexandra Ovečkina.Kapitán Washingtonu strelil svoj 884. gól v základnej časti a na vyrovnanie rekordu Waynea Gretzkého potrebuje už iba 10 gólov. Capitals nebodovali v treťom zápase po sebe, no naďalej figurujú na prvom mieste vo Východnej konferencii.