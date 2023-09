Tampa ukončila kontrakt s Archibaldom, nahradí ho Motte

Tampa 10. septembra (TASR) - Klub NHL Tampa Bay Lightning ukončil kontrakt s kanadským hokejistom Joshom Archibaldom. Hoci 30-ročný útočník iba nedávno podpísal s "bleskami" ako voľný hráč dvojročnú zmluvu, cez víkend informoval vedenie klubu, že prerušuje kariéru. Tampa ho ešte pred rozviazaním zmluvy musela podľa pravidiel umiestniť na waiver listinu.



"Včera ma jeho agent i samotný Josh informoval, že neplánuje nateraz hrať hokej a nebude sa hlásiť v predsezónnom prípravnom kempe. Následne sme ho zapísali na nepodmienenú waiver listinu s cieľom ukončiť jeho kontrakt. Želáme Joshovi, jeho žene Bailey i celej jeho rodine to najlepšie v ďalšej budúcnosti," uviedol podľa nhl.com generálny manažér "Bolts" Julien BriseBois. Archibald zaznamenal v minulej sezóne v drese Pittsburghu 12 bodov (6+6) v 62 zápasoch. V roku 2017 získal s Penguins Stanleyho pohár.



Tampa na jeho miesto okamžite našla náhradu. Z voľného trhu získala krídelníka Tylera Motteho, ktorý podpísal s Lightning ročnú zmluvu na 800.000 dolárov. Dvadsaťosemročný Američan začal minulý ročník v Ottawe a dokončil ho v drese New Yorku Rangers. Celkovo v ňom nazbieral 19 bodov (8+11) v 62 stretnutiach základnej časti, v play off si pripísal sedem štartov bez bodového zápisu. V minulosti hral aj za Vancouver Canucks, Columbus Blue Jackets a Chicago Blackhawks. V Tampe bude jeho spoluhráčom aj slovenský obranca Erik Černák.