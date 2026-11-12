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Tampa uspela v Buffale 8:3, Černák duel po tvrdom zákroku nedohral
Černáka v čase 34:06 narazil útočník Buffala na ochranné sklo pri striedačke Tampy.
Autor TASR,aktualizované
New York 12. novembra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay vyhrali v zámorskej NHL na ľade Buffala 8:3. Slovenský obranca hostí Erik Černák zápas nedohral po tvrdom zákroku Becka Malenstyna v druhej tretine. Nikita Kučerov zaznamenal v tretej perióde čistý hetrik a pridal asistenciu, obranca John Carlson nazbieral päť bodov (1+4). Calgary prehralo s New Yorkom Rangers 1:3, Martin Pospíšil a Šimon Nemec v drese domácich nebodovali.
Černáka v čase 34:06 narazil útočník Buffala na ochranné sklo pri striedačke Tampy. Slovenský zadák zostal krátko ležať na ľade, následne zamieril do šatne a do zápasu sa už nevrátil. Stihol odohrať 11 minút, počas ktorých nebodoval a pripísal si dve trestné minúty. Tréner hostí Jon Cooper po zápase uviedol, že Černák pravdepodobne vynechá aj duel v noci na piatok na ľade Columbusu. Tampa viedla v 34. minúte už 4:0, domáci však tromi gólmi za sebou zdramatizovali priebeh. Tage Thompson v 41. minúte znížil na 3:4, no už o 52 sekúnd neskôr Kučerov zvýšil na 5:3, o chvíľu pridal ďalší gól a v 55. minúte zavŕšil čistý hetrik. štyroch zápasov. Jake Guentzel mal štyri asistencie a Brandon Hagel dva góly a jednu asistenciu.
Rangers sa presadili v Calgary najmä zásluhou Miku Zibanejada, ktorý v druhej tretine skóroval dvakrát. Adam
Klapka v 48. minúte znížil na 1:2, ale Tye Kartye sedem sekúnd pred
koncom upravil do prázdnej bránky na konečných 3:1 pre hostí. Alexis Lafreniere si pripísal dve asistencie, brankár Joonas Korpisalo 29 úspešných zákrokov. Nemec bol s minutážou 22:21 druhý najvyťaženejší hráč domácich, mal dve strely a dva mínusové body. Pospíšil odohral 11:08 min s dvoma trestnými minútami a dvoma hitmi.
Edmonton zdolal Philadelphiu 3:2 po predĺžení. Zach Hyman skóroval v drese „olejárov“ dvakrát v druhej tretine, ale Tyson Foerster a Travis Sanheim skóre vyrovnali. O triumfe Oilers rozhodol obranca Evan Bouchard už po 47 sekundách predĺženia po prihrávke Leona Draisaitla. Kapitán domácich Connor McDavid zaznamenal asistenciu a predĺžil svoju bodovú sériu od začiatku sezóny na 20 zápasov.
Černáka v čase 34:06 narazil útočník Buffala na ochranné sklo pri striedačke Tampy. Slovenský zadák zostal krátko ležať na ľade, následne zamieril do šatne a do zápasu sa už nevrátil. Stihol odohrať 11 minút, počas ktorých nebodoval a pripísal si dve trestné minúty. Tréner hostí Jon Cooper po zápase uviedol, že Černák pravdepodobne vynechá aj duel v noci na piatok na ľade Columbusu. Tampa viedla v 34. minúte už 4:0, domáci však tromi gólmi za sebou zdramatizovali priebeh. Tage Thompson v 41. minúte znížil na 3:4, no už o 52 sekúnd neskôr Kučerov zvýšil na 5:3, o chvíľu pridal ďalší gól a v 55. minúte zavŕšil čistý hetrik. štyroch zápasov. Jake Guentzel mal štyri asistencie a Brandon Hagel dva góly a jednu asistenciu.
Rangers sa presadili v Calgary najmä zásluhou Miku Zibanejada, ktorý v druhej tretine skóroval dvakrát. Adam
Klapka v 48. minúte znížil na 1:2, ale Tye Kartye sedem sekúnd pred
koncom upravil do prázdnej bránky na konečných 3:1 pre hostí. Alexis Lafreniere si pripísal dve asistencie, brankár Joonas Korpisalo 29 úspešných zákrokov. Nemec bol s minutážou 22:21 druhý najvyťaženejší hráč domácich, mal dve strely a dva mínusové body. Pospíšil odohral 11:08 min s dvoma trestnými minútami a dvoma hitmi.
Edmonton zdolal Philadelphiu 3:2 po predĺžení. Zach Hyman skóroval v drese „olejárov“ dvakrát v druhej tretine, ale Tyson Foerster a Travis Sanheim skóre vyrovnali. O triumfe Oilers rozhodol obranca Evan Bouchard už po 47 sekundách predĺženia po prihrávke Leona Draisaitla. Kapitán domácich Connor McDavid zaznamenal asistenciu a predĺžil svoju bodovú sériu od začiatku sezóny na 20 zápasov.
NHL - výsledky:
Buffalo – Tampa Bay 3:8, Calgary – NY Rangers 1:3, Edmonton – Philadelphia 3:2 pp, Vegas – Utah 5:3, Anaheim – Nashville 2:4, San Jose – Pittsburgh 2:2 po tretej tretine
Buffalo – Tampa Bay 3:8, Calgary – NY Rangers 1:3, Edmonton – Philadelphia 3:2 pp, Vegas – Utah 5:3, Anaheim – Nashville 2:4, San Jose – Pittsburgh 2:2 po tretej tretine