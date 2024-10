Tampa v zostave s Černákom prehrala na ľade Toronta 2:5, Nylander 2+1

NHL - výsledok:



Toronto - Tampa Bay 5:2

New York 22. októbra (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom prehrali v jedinom nočnom zápase zámorskej NHL na ľade Toronta 2:5. Švédsky útočník William Nylander pomohol domácim k víťazstvu dvoma gólmi a asistenciou.Maple Leafs si pripísali štvrté víťazstvo v šiestom stretnutí sezóny. V ich drese sa strelecky presadil aj Auston Matthews a skóroval v treťom dueli za sebou. Mitch Marner mal dve asistencie. Hostia síce boli strelecky aktívnejší, ale Toronto podržal brankár Anthony Stolarz s 32 úspešnými zákrokmi." citovala Nylandera oficiálna stránka NHL. Americký brankár dosiahol úspešnosť 94,1 percenta, vyššiu mal v tejto sezóne len v úvodnom zápase proti Montrealu (0:1) a v priebehu piatich stretnutí ešte neklesol pod 91 percent.," zhodnotil Stolarz, ktorý ustál aj oslabenie o dvoch hráčov.Černák strávil na ľade 18:26 min s mínusovým bodom, jednou zblokovanou strelou a jedným hitom. Nastúpil v druhej obrannej dvojici s Ryanom McDonaghom. Góly hostí zaznamenali Nicholas Paul a Brayden Point, obranca Victor Hedman asistoval pri oboch zásahoch. Brankár Andrej Vasilevskij inkasoval štyrikrát zo 14 striel a v druhej tretine ho nahradil Jonas Johansson. Tampa má v novom ročníku bilanciu tri víťazstvá a dve prehry.Oba tímy čakali dva zápasy v priebehu dvoch dní, už v noci na stredu hrá Tampa na ľade New Jersey a Toronto v Columbuse.