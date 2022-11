Tampa v zostave s Černákom zvíťazila v Buffale 6:5 po predĺžení

výsledky NHL:



New York Rangers - New Jersey 3:5 /za hostí Tatar 1+1/

Buffalo - Tampa BAy 5:6 pp

Columbus - Vegas 2:3 pp a sn

Detroit- Toronto 2:4

St. Louis - Dallas 1:4

Edmonton - Florida 4:3 pp

New York 29. novembra (TASR) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v noci na utorok v zámorskej NHL gólom a asistenciou k triumfu New Jersey na ľade New Yorku Rangers 5:3. Na konto si pripísal dva plusové body. Hráči Tampy Bay v zostave s obrancom Erikom Černákom zvíťazili v Buffale 6:5 po predĺžení.New Jersey nezachytilo úvod duelu a po 181 sekundách prehrávalo 0:2. K obratu zavelil Tatar, ktorý v 8. minúte bekhendom prekonal Igora Šesťorkina a znížil na 1:2. Rus dostal v bránke prednosť pred Jaroslavom Halákom. Pre Tatara to bol šiesty presný zásah v sezóne. Po druhej tretine už viedli "diabli" 4:2. Ich víťazstvo spečatil v závere po prihrávke Tatara gólom do prázdnej bránky Jegor Šarangovič. Slovenský krídelník strávil na ľade 13:42 min. Na Šesťorkina vyslal dve strely a v zápase dostal dvojminútový trest za nebezpečnú hru vysokou hokejkou.Tampa v Buffale v prvej tretine prišla o dvojgólový náskok. Sabres otočili na 3:2 a v 55. minúte viedli 5:3. Hostia si však vynútili predĺženíe, v ktorom rozhodol o zisku dvoch bodov svojím druhým gólom kanonier Steven Stamkos. Černák absolvoval 18:39 min a do štatistík mu pribudol mínusový bod. Edmonton zdolal Floridu 4:3 po predĺžení vďaka gólu Leona Draisaitla, ktorý zužitkoval prihrávku Connora McDavida.