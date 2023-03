Tampa vyhrala v New Jersey 4:3 sn, Tatar skóroval, Černák asistoval

výsledky NHL:



Los Angeles - Columbus 4:1, San Jose - Seattle Kraken 1:2 pp, Arizona - Vancouver 3:2, Vegas - Calgary 2:7, Edmonton - Dallas 4:1, Nashville - Chicago 1:2, Winnipeg - Boston 0:3, Florida - Montreal 9:5, New Jersey - Tampa Bay 3:4 pp a sn, NY Rangers - Pittsburgh 4:2, Ottawa - Colorado 4:5



New York 17. marca (TASR) - Hokejisti Tampy Bay vyhrali v noci na piatok v zápase zámorskej NHL na ľade New Jersey 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Domácim nepomohol k plnému bodovému zisku ani gól slovenského útočníka Tomáša Tatara. Jeho krajan Erik Černák si za hostí pripísal jednu asistenciu.K triumfu "Lightning" výrazne prispel kanadský útočník Steven Stamkos. Podieľal sa na všetkých góloch svojho tímu v riadnom hracom čase a dojem z jeho výkonu poznačil len neúspešný nájazd. Rozhodujúci premenil Alexander Killorn. Tridsaťdva úspešných zákrokov predviedol brankár hostí Andrej Vasilevskij, ktorého prekonal okrem Tatara len dvojgólový Timo Meier. Hviezdny hráč má po siedmich zápasoch v novom tíme na konte štyri kanadské body (3+1). Černák zaznamenal okrem asistencie aj jeden plusový bod, raz vystrelil na bránku, rozdal dva hity a zablokoval jeden strelecký pokus súpera. Jeho krajan mal za domácich celkovo dve strely a zablokoval jeden pokus hostí. Devils sa napriek prehre dotiahli v Atlantickej divízii na vedúcu Carolinu – tá ma na konte o bod viac a o dva duely menej.Calgary vyhralo vo Vegas jasne 7:2 a po jedenástich zápasoch zaň hral slovenský útočník Adam Ružička. Za hostí nastúpil vo štvrtej formácii, odohral 12:45 minúty, zaznamenal mínusku, dve strely na bránku a rozdal dva hity. Jeho spoluhráč Tyler Toffoli nazbieral v stretnutí po dva góly i asistencie a prispel tak k zisku dôležitých bodov pre "plamene" v boji o voľnú kartu v Západnej konferencii. V bránke domácich zotrval napriek 79,3-percentnej úspešnosti zákrokov Jonathan Quick, ktorý tak okúsil prvú prehru v drese Golden Knights.V bránke New Yorku Rangers dostal Igor Šesťorkin v druhom zápase za sebou prenosť pred Jaroslavom Halákom a svojmu tímu vychytal proti Pittsburghu triumf 4:2. Dva gól domácich vsietil Chris Kreider. Oba prišli v záverečnom dejstve a prvý z nich bol víťazný. "Jazdci" tak vyhrali štvrtý z uplynulých piatich zápasov.