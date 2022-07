Tampa vymenila McDonagha do Nashvillu, má priestor na podpis Paláta

Tampa 3. júla (TASR) - Finalista uplynulej sezóny hokejovej NHL Tampa Bay Lightning vymenil skúseného obrancu Ryana McDonagha do Nashvillu Predators za zadáka Philippa Myersa a mladého útočníka Granta Mismasha. "Blesky" si týmto krokom vytvorili priestor pod platovým stropom s cieľom udržať si českého útočníka Ondřeja Paláta. Informáciu priniesla agentúra AP.



McDonagh má pred sebou ešte štyri zo sedemročného kontraktu v celkovej hodnote 47,25 milióna dolárov s priemerným ročným zárobkom 6,75 milióna. Zmluvu s "Bolts" podpísal 1. júla 2018. Myers vo svojej poslednej sezóne z trojročnej zmluvy zarobí 2,55 milióna USD. Tampa si výmenou McDonagha možno vytvorí dostatok miesta aj na udržanie si českého obrancu Jana Ruttu. Trh s voľnými hráčmi sa otvorí 13. júla.



Tridsaťtriročný McDonagh patril ku kľúčovým hráčom Lightning pri dvoch ziskoch Stanleyho pohára (2020, 2021) a výraznou mierou pomohol aj k postupu do tretieho finále za sebou, v ktorom však Tampa aj s Erikom Černákom nestačila na Colorado Avalanche. Predators v McDonaghovi získali ostrieľaného obrancu, ktorý postúpil do play off vo všetkých zo svojich 12 sezón v kariére NHL.



Americký bek odohral v drese Tampy päť sezón, na Floridu prišiel vo februári 2018 po výmene z New Yorku Rangers. V skončenom ročníku nazbieral v 71 stretnutiach základnej časti 26 bodov (4+22), na ľade bol v priemere 22:27 minúty na zápas. V 23 dueloch play off strelil jeden gól a pridal štyri asistencie. Celkovo odohral za Tampu 267 zápasov v základnej časti a získal v nich 99 bodov (20+79).



Do NHL draftoval McDonagha v roku 2007 v prvom kole z 12. miesta Montreal Canadiens, ale v profilige hral len za Rangers a Tampu. Na konte má 783 zápasov v základnej časti, strelil v nich 71 gólov a pridal 266 asistencií. V play off odohral 185 duelov, z aktívnych hráčov nastúpili na viac len Zdeno Chára (200), Corey Perry (190) a Joe Thornton (187).



Myers sa sťahuje druhé leto za sebou, pred rokom prišiel do Nashvillu z Philadelphie Flyers, ale za "predátorov" odohral len 27 zápasov.