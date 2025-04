Tampa zdolala Rangers 5:1, Winnipeg ukončil rekordnú sériu St. Louis

NHL - výsledky:



NY Rangers - Tampa Bay 1:5, Winnipeg - St. Louis 3:1, Anaheim - Edmonton 3:2, Los Angeles - Seattle 1:2, San Jose - Calgary 2:3



postupujúci do play off:



Východná konferencia: Washington, Toronto, Carolina, Tampa Bay, Florida



Západná konferencia: Winnipeg, Dallas, Vegas, Colorado, Los Angeles

New York 8. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom vyhrali v zámorskej NHL na ľade New Yorku Rangers 5:1. Zhodne tromi bodmi k tomu prispeli Brayden Point (2+1), Nikita Kučerov (1+2) i Jake Guentzel (0+3). Černák odohral 18:38 min a pripísal si plusový bod. Winnipeg ukončil 12-zápasovú víťaznú šnúru St. Louis, doma uspel 3:1. Do zostavy hostí sa nezmestil útočník Dalibor Dvorský. Calgary s Martinom Pospíšilom vyhralo na ľade San Jose 3:2, slovenský útočník duel pre zranenie nedohral.Tampa si upevnila štvrtú priečku vo Východnej konferencii a na rozdiel dvoch bodov sa v Atlantickej divízii priblížila k lídrovi Torontu. Rangers si naopak nezlepšili pozíciu v boji o play off, za Montrealom na poslednej postupovej priečke na východe naďalej zaostávajú o šesť bodov. Oba tímy ešte odohrajú päť stretnutí do konca základnej časti. Kučerov sa so 115 bodmi (34+81) dotiahol na Nathana MacKinnona z Colorada na čele kanadského bodovania. Stal sa štvrtým hráčom v histórii NHL, ktorý nazbieral aspoň 80 asistencií v troch sezónach za sebou. Pred ním to dokázali iba Wayne Gretzky (13), Paul Coffey (3) a Bobby Orr (3). Point zasa vyrovnal klubový rekord Stevena Stamkosa, keď dal aspoň 40 gólov v troch po sebe idúcich sezónach.Klubový rekord St. Louis v počte víťazstiev v sérii sa zastavil na čísle 12. Bola to zároveň najdlhšia šnúra triumfov v prebiehajúcom ročníku, maximom bolo doteraz 11 v podaní Winnipegu od 22. januára do 27. februára. Práve Jets zdolali St. Louis 3:1 a dosiahli svoje 53. sezónne víťazstvo, čo je najviac v histórii organizácie. Domáci si upevnili post lídra celej súťaže, v boji o Prezidentskú trofej majú náskok tri body pred Washingtonom, ktorý má zápas k dobru. Dvorského opäť Bluesmani povolali z farmy do prvého tímu, ale svoj druhý zápas v profilige nepridal a bol iba zdravý náhradník.Calgary dosiahlo vďaka trom gólom v tretej tretine dôležité víťazstvo na ľade San Jose. Pospíšil pri výhre 3:2 odohral 12:40 min, mal jednu strelu a šesť bodyčekov. Dvanásť minút pred koncom tretej tretiny musel opustiť ľad, po súboji s Mariom Ferrarom si pravdepodobne zranil rameno a nahnevaný zamieril do šatne. Flames sa v boji o poslednú voľnú kartu do play off zo Západnej konferencie priblížili k Minnesote na rozdiel štyroch bodov a majú zápas k dobru. Domácim nepomohli ani dva presné zásahy Willa Smitha. Anaheim vyhral doma nad Edmontonom 3:2 aj vďaka dvom gólom Cuttera Gauthiera.