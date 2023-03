Tampa získala Eyssimonta zo San Jose výmenou za Namestnikova

Tampa 2. marca (TASR) - Klub Tampa Bay Lightning získal dva dni pred uzávierkou výmien v NHL hokejového útočníka Michaela Eyssimonta zo San Jose Sharks. Opačným smerom putoval Rus Vladislav Namestnikov, na základe dohody klubov si "blesky" ponechajú 50 percent z jeho platu.



Dvadsaťšesťročný Eyssimont debutoval v profilige v minulom ročníku, keď nastúpil na jeden zápas za Winnipeg. Aj túto sezónu odštartoval v drese Jets, "žraloci" si ho začiatkom januára stiahli z waiver listiny. Celkovo odohral v prebiehajúcom ročníku 39 zápasov s bilanciou štyri góly a deväť asistencií. V Tampe, ktorá sa v uplynulých troch rokoch zakaždým prebojovala do finále play off a v rokoch 2020 a 2021 získala Stanleyho pohár, sa stane spoluhráčom slovenského obrancu Erika Černáka.



O štyri roky starší Namestnikov ukončil svoje druhé pôsobenie v Tampe, ktorá si ho vybrala v roku 2011 v 1. kole draftu z celkového 27. miesta. V roku 2018 ho "blesky" vymenili do New Yorku Rangers, neskôr hral aj za Ottawu, Colorado, Detroit a Dallas. V NHL dokopy nastúpil v 610 zápasoch základnej časti, v ktorých získal 251 kanadských bodov (113+138), ďalších 11 bodov (6+5) pridal v 48 súbojoch play off. V tejto sezóne si v 57 dueloch pripísal 15 bodov za šesť gólov a deväť asistencií. Informovala o tom oficiálna webstránky NHL.