Tampa zvíťazila na ľade Colorada 4:3 pp a sn, Černák s dvoma mínuskami

výsledky NHL:



Washington - Carolina 2:3, Montreal - Chicago 4:0, Columbus - New Jersey 2:3, New York Islanders - Ottawa 2:3 pp a sn, St. Louis - Florida 6:2, Winnipeg - Seatlle 3:2 pp a sn, Dallas - Boston 2:3 pp, Colorado - Tampa Bay 3:4 pp a sn, San Jose - Pittsburgh 1:3













New York 15. februára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay v zostave s Erikom Černákom zvíťazili v noci na stredu v NHL na ľade Colorada 4:3 po predĺžení a nájazdovom rozstrele. Slovenský obranca odohral 16:32 min, na bránku súpera vyslal štyri strely a zaznamenal dva mínusové body. O triumfe Tampy v dueli s obhajcom Stanleyho pohára rozhodol kanonier Steven Stamkos.Hráči New Jersey uspeli na pôde Columbusu 3:2 vďaka gólu Ryana Gravesa dve sekundy pred záverečným klaksónom. Tomáš Tatar absolvoval v drese Devils 14:19 min a v druhej tretine išiel na trestnú lavicu za hákovanie. Washington s Martinom Fehérvárym podľahol Caroline 2:3, slovenský zadák si počas takmer 17-minútového pobytu na ľade pripísal na konto dve mínusky. Dallas prehral s Bostonom 2:3 po predĺžení. Krídelník domácich Marián Studenič strávil na ľade 9:35 min a do štatistík mu pribudla mínuska.