Tampa zvíťazila nad Bostonom 4:1, Černák asistoval Hagelovi

sumáre NHL:



Columbus Blue Jackets - Seattle Kraken 6:2 (1:1, 4:0, 1:1)



Góly: 12. Kuraly (Provorov, Olivier), 24. Del Bel Belluz (van Riemsdyk, Severson), 31. Werenski (Fantilli, Voronkov), 33. Mateychuk (van Riemsdyk, Del Bel Belluz), 36. Johnson (Werenski, Fabbro), 60. Marčenko (Mateychuk) - 13. Tolvanen (Wright, McCann), 49. Tolvanen (Stephenson, Montour). Brankári: Merzlikinš - Grubauer (36. Daccord), strely na bránku: 24:31.







New York Rangers - New Jersey Devils 3:2 pp (1:0, 1:2, 0:0 - 1:0)



Góly: 13. Fox (Trocheck), 38. Panarin (Zibanejad, Fox), 63. Carrick (Smith) - 25. J. Hughes (Pesce, Palát), 29. Bratt (J. Hughes). Brankári: Šesťorkin - Markström, strely na bránku: 32:23.







Ottawa Senators - Buffalo Sabres 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)



Góly: 11. Quinn (McLeod, Benson), 14. Quinn (Krebs, McLeod), 25. Cozens, 31. McLeod (Dahlin, Tuch). Brankári: Forsberg - Luukkonen, strely na bránku: 35:21.







Philadelphia Flyers – Dallas Stars 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)



Góly: 47. Frost (Konecny, Zamula) - 2. Bourque (Dumba, Stankoven), 10. Hintz (Dadonov, Robertson), 29. Johnston (Benn, Lundkvist), 57. Heiskanen (Lindell, Robertson). Brankári: Ersson - DeSmith, strely na bránku: 28:23.







Pittsburgh Penguins - Edmonton Oilers 5:3 (4:1, 1:2, 0:0)



Góly: 4. Rakell (Rust, Pettersson), 8. Rust (Pettersson, Crosby), 10. Hayes (O'Connor, Puljujärvi), 14. O'Connor (Rust, Crosby), 26. Crosby (Bunting, Karlsson) - 13. Draisaitl (Hyman, McDavid), 31. Draisaitl (McDavid, Ekholm), 40. Nugent-Hopkins (McDavid, Bouchard). Brankári: Nedeljkovic - Skinner, strely na bránku: 26:43.







Tampa Bay Lightning – Boston Bruins 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)



Góly: 35. Cirelli (Hagel, McDonagh), 40. Eyssimont (Paul, McDonagh), 59. Hagel (Kučerov, ČERNÁK), 60. Point (Kučerov, Hedman) - 43. Lohrei (Peeke, Marchand). Brankári: Vasilevskij - Swayman, strely na bránku: 31:28.







Carolina Hurricanes - Toronto Maple Leafs 6:3 (2:2, 2:1, 2:0)



Góly: 14. Robinson (Smith, Nečas), 15. Staal (Svečnikov, Martinook), 21. Staal (Martinook, Slavin), 25. Blake (Jääskä, Orlov), 41. Staal (Burns, Martinook), 57. Jarvis - 2. Robertson (Domi, Lorentz), 8. Nylander, 22. Matthews (Knies, Marner). Brankári: Kočetkov - Woll, strely na bránku: 34:33.







Minnesota Wild - Colorado Avalanche 1:6 (1:2, 0:1, 0:3)



Góly: 19. Bogosian (Gaudreau, Trenin) - 4. O'Connor (Manson), 17. Colton, 33. Rantanen (MacKinnon, Drouin), 45. Kelly (Kiviranta, O'Connor), 48. Lehkonen (Manson), 49. MacKinnon (Drouin, Rantanen). Brankári: Gustavsson - Blackwood, strely na bránku: 25:27.







St. Louis Blues – Anaheim Ducks 6:2 (4:1, 2:1, 0:0)



Góly: 3. Thomas, 5. Tucker (Sundqvist, Bolduc), 7. Kyrou (Fowler, Schenn), 14. Holloway (Kyrou, Schenn), 25. Thomas (Bučnevič), 29. Bučnevič (Saad, Suter) - 16. Nesterenko (LaCombe), 35. Colangelo (Strome, Gudas). Brankári: Hofer - Dostál (29. Gibson), strely na bránku: 34:23.







Vegas Golden Knights – New York Islanders 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)



Góly: 18. Lee (Nelson), 26. Nelson (Barzal, Romanov), 31. Horvat (Palmieri, Romanov), 57. Cizikas (Pageau, Dobson). Brankári: Hill - Sorokin, strely na bránku: 30:21.







Slovák v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 19:49 0 1 1 +1 2 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

New York 10. januára (TASR) - Slovenský hokejista Erik Černák si pripísal v noci na piatok v zámorskej NHL asistenciu. Dvadsaťsedemročný obranca tak prispel k triumfu Tampy Bay, ktorá zdolala Boston 4:1. Černák bol jediný slovenský hokejista v akcii, pretože Tomáš Tatar sa nedostal do zostavy New Jersey.Černák nastúpil tradične v druhej obrannej dvojici s Ryanom McDonaghom a asistoval pri góle Brandona Hagela, ktorý upravil v 59. minúte na 3:1 do prázdnej bránky počas power play. Slovenský bek poslal puk o mantinel Nikitovi Kučerovi do stredného pásma a ten našiel krížnou prihrávkou Hagela. Černák zaznamenal prvú asistenciu po štyroch zápasoch a zároveň desiaty bod v sezóne (0+10). Zápas ukončil s pluskou, mal po dve strely na bránku a hity, tri bloky a na ľade strávil 19:49 minúty. Boston prehral šiesty zápas za sebou, brankára Andreja Vasilevského prekonal len obranca Mason Lohrei. Dvaja hráči "bleskov" zaznamenali kariérne míľniky, McDonagh (0+2) sa dostal cez hranicu 400 bodov a Brayden Point (1+0) zaznamenal 600. bod.Sam Carrick rozhodol v predĺžení o víťazstve New Yorku Rangers nad New Jersey 3:2. V "bitke o rieku Hudson" nenastúpil Tatar, ktorý bol len zdravý náhradník Devils. Víťazstvo "jazdcov" vychytal Igor Šesťorkin (21 zákrokov), ktorý sa vrátil do akcie po zranení, keď vynechal štyri zápasy.Dallas vyhral vo Philadelpii 4:1 a natiahol víťaznú sériu na šesť zápasov. Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby prispel troma asistenciami k víťazstvu Penguins nad Edmontonom 5:3 a posunul sa v historickej tabuľke v počte bodov na 9. miesto. Crosby nazbieral 1643 bodov (604+1039) a prekonal zápis Joea Sakica (1641).Jordan Staal zaznamenal štvrtý hetrik v kariére a pomohol Caroline k víťazstvu 6:3 na Torontom. Maple Leafs prehrali prvýkrát po piatich úspechoch. Staal (36 rokov, 121 dní) sa stal tretím najstarším hráčom v klubovej histórii s hetrikom. Starší boli len Rod Brind'Amour (37 rokov, 79 dní) a Ray Whitney (36 rokov, 302 dní).Dvaja brankári zaznamenali čisté konto. Ukko-Pekka Luukkonen chytil 35 striel a pomohol Buffalu k víťazstvu 4:0 v Ottawe. Bol to jeho druhý shutout v sezóne a siedmy v kariére. NY Islanders vyhrali na ľade Vegas 4:0, Iľja Sorokin zlikvidoval 30 striel a zaznamenal jubilejné 20. čisté konto v NHL.