Tampa zvíťazila v Chicagu 4:3 pp, Perfetti pomohol Winnipegu hetrikom

NHL - sumáre:



Dallas Stars - Vegas Golden Knights 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)



Góly: 7. Hintz (Dadonov, Stankoven), 28. Robertson (Duchene, Johnston), 37. Benn (Duchene, Heiskanen), 38. Robertson (Johnston, Dadonov) - 5. Eichel (Stone), 29. Theodore (Hertl, Stone), 51. Eichel (McNabb, Stone), Brankári: Oettinger - Hill, strely na bránku: 27:22.







New York Islanders - Philadelphia Flyers 3:1 (2:1, 1:0, 0:0)



Góly: 18. Duclair (Nelson, Palmieri), 19. Horvat (Barzal, Romanov), 34. Nelson (Palmieri, Pelech) - 17. Foerster (Konecny, Johnson), Brankári: Sorokin - Fedotov, strely na bránku: 27:29.







Chicago Blackhawks - Tampa Bay Lightning 3:4 pp (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)



Góly: 17. Dach (Donato, Crevier), 19. Nazar (Benard), 25. Crevier (Nazar, Reichel) - 11. Chaffee (Kučerov, Point), 40. Paul (Hedman, Hagel), 60. Guentzel (Kučerov, Raddysh), 61. Kučerov (Hedman, Guentzel, Brankári: Söderblom - Johansson, strely na bránku: 14:40.







Winnipeg Jets - Utah Hockey Club 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)



Góly: 18. Perfetti (Ehlers, Vilardi), 29. Gustafsson (DeMelo), 46. Perfetti (Namestnikov, DeMelo), 53. Ehlers, 59. Perfetti (Ehlers, Pionk) - 22. Schmaltz (Kesselring, Keller), 42. Hayton (Marino, Keller), Brankári: Hellebuyck - Ingram, strely na bránku: 29:19.

New York 25. januára (TASR) - Hokejisti Tampy Bay zvíťazili v noci na sobotu v zámorskej NHL na ľade Chicaga 4:3 po predĺžení. V zostave "bleskov" chýbal pre zranenie slovenský obranca Erik Černák. Víťazný gól dal Nikita Kučerov, ruský útočník zaznamenal aj dve asistencie.Ďalšie góly pridali Nick Paul, Jake Guentzel a Mitchell Chaffee. Brankár Jonas Johansson predviedol 11 úspešných zákrokov, Tampa prestrieľala súpera v pomere 40:14. Kučerov sa stal druhým hráčom v histórii klubu so 100 zápasmi, v ktorých zaznamenal minimálne tri body. Steven Stamkos ich má na konte 103. Tampa predviedla za dve minúty víťaznú otočku, najskôr sa Guentzelovi podarilo 42 sekúnd pred záverečnou sirénou podarilo dostať duel do predĺženia, aby hneď po 58 sekundách extra času Kučerov rozhodol o tom, že z Chicaga si odnesú cenné víťazstvo. Svoju bodovú sériu natiahol Rus na 11 zápasov, počas ktorých zaznamenal šesť gólov a 13 asistencií.citovala trénera Lightning Jona Coopera oficiálna stránka súťaže.Winnipeg zdolal Utah 5:2, prvý hetrik v kariére zaznamenal Cole Perfetti. Nikolaj Ehlers zaznamenal gól a dve asistencie a dosiahol svoj 500. bod v kariére. Jets mali na domácom ľade skvelý záver, v priebehu 13 minút zaznamenali tri presné zásahy a potvrdili status lídra Západnej konferencie. Ehlers ukončil 14-zápasové strelecké mlčanie a do stretnutia kvôli chorobe nemusel vôbec zasiahnuť.uviedol Ehlers. S troma kanadskými bodmi sa stal prvou hviezdou zápasu.Vegas prehralo v Dallase 3:4, zaknihovalo piatu prehru z uplynulých šiestich. Dva góly domácich dal Jason Robertson. Výsledková kríza Golden Knights pokračuje, v Západnej konferencii už začínajú strácať na vedúci Winnipeg a konkurenti, vrátane Dallasu, úspešne sťahujú manko.prezradil dojmy z prehry útočník Vegasu Jack Eichel.Islanders predvádzajú v závere januára dobré výsledky, nad Philadelphiou zaznamenali už tretie víťazstvo v rade. Kľúčom k úspechu bol záver prvej tretiny, v priebehu dvoch minút otočil stav stretnutia z 0:1 na 2:1.povedal kouč New Yorku Patrick Roy.