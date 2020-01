Tänak havaroval vo vysokej rýchlosti

Gap 24. januára (TASR) - Estónsky jazdec Ott Tänak z tímu Hyundai mal nehodu počas piatkovej horskej rýchlostnej skúšky Rely Monte Carlo. Úradujúci svetový šampión aj spolu so svojím spolujazdcom Martinom Jarveojem vyviazli bez zranení.



Tridsaťdvaročný jazdec bol na priebežnom štvrtom mieste, keď vo vysokej rýchlosti stratil kontrolu nad vozidlom a vyletel z cesty. Ihneď po nehode obaja Estónci vyšli z auta bez známok vážnejších poranení. "Obaja sú v pohode. Neviem presne, kde nastala chyba. Videli ste to, čo aj ja. Počkám, kým sa obaja vrátia z preventívnych vyšetrení. Najväčšie obavy však mám o ich psychické zdravie, vyzeralo to naozaj hrôzostrašne," uviedol manažér tímu Andrea Adamo. Tänak počas kariéry nikdy v Monte Carle nezvíťazil a triumf si nepripíše ani v tejto sezóne.



Priebežný líder poradia je Tänakov tímový kolega, Belgičan Thierry Neuville. Informáciu priniesla agentúra AFP.