Tandeho po ťažkom páde v Planici transportovali do nemocnice

Planica 25. marca (TASR) - Nórsky skokan na lyžiach Daniel-André Tande mal ťažký pád v skúšobnom kole pred štvrtkovou súťažou Svetového pohára. V slovinskej Planici tvrdo dopadol na doskočisko mamutieho mostíka HS240, po poskytnutí prvej pomoci ho vrtuľníkom transportovali do nemocnice v Ľubľane. Podľa prvých správ Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) bol jeho stav stabilizovaný.



Nór stratil vo vzduchu krátko po odraze rovnováhu a spadol na chrbát. Vypli sa mu lyže a šmýkal sa dolu doskočiskom. "Toto je najhorší druh pádu, našťastie nedopadol na hlavu. Dal sa do 'krytu', dopadol však dosť priamo, pravdepodobne v rýchlosti okolo 80 kilometrov za hodinu. Ťažko očakávať, že by vyviazol bez zranení, zrejme si to odniesli rebrá a kľúčne kosti. Musíme dúfať, že sa mu nestalo nič s krkom a chrbtom," povedal expert nórskej televízie NRK Anders Jacobsen.



Dvadsaťsedemročný Tande sa v roku 2018 stal v nemeckom Oberstdorfe majstrom sveta v letoch na lyžiach, na mostíku v Planici bol na šampionáte vlani v decembri členom zlatého nórskeho tímu.