Tandrevoldová triumfovala v šprinte, slovenské biatlonistky nebodovali

5. kolo SP v Ruhpoldingu:



šprint žien na 7,5 km:



1. Ingrid Landmark Tandrevoldová (Nór.) 19:25,4 min (0), 2. Mona Brorssonová (Švéd.) +18,2 s (0), 3. Lisa Vittozziová (Tal.) +19,0 (0), 4. Lou Jeanmonnotová (Fr.) +24,8 (0), 5. Elvira Öbergová (Švéd.) +33,9 (2), 6. Janina Hettichová-Walzová (Nem.) +35,0 (0), 7. Linn Perssonová (Švéd.) +35,8 (0), 8. Lucie Charvátová (ČR) +47,5 (1), 9. Franziska Preussová (Nem.) +51,9 (2), 10. Julia Simonová (Fr.) +52,4 (2), ..., 79. Mária REMEŇOVÁ +3:18,9 min. (3), 82. Zuzana REMEŇOVÁ (obe SR) +3:24,5 (2)



celkové poradie SP (po 11 z 21 súťaží):



1. Justine Braisazová-Bouchetová (Fr.) 621 b., 2. Tandrevoldová 591, 3. Elvira Öbergová 518, 4. Vittozziová 516, 5. Simonová 469, 6. Preussová 465, ..., 58. Ema KAPUSTOVÁ (SR) 31







poradie v šprinte (5 zo 7):



1. Tandrevoldová 319, 2. Braisazová-Bouchetová 286, 3. Vittozziová 233, ..., 74. KAPUSTOVÁ 2

Ruhpolding 12. januára (TASR) - Nórska biatlonistka Ingrid Landmark Tandrevoldová triumfovala v piatkových rýchlostných pretekoch na 7,5 km na podujatí 5. kola Svetového pohára v Ruhpoldingu. V nemeckom stredisku zvíťazila časom 19:25,4 minúty a vďaka prvenstvu sa dostala na čelo poradia v šprinte. V cieli mala náskok 18,2 sekundy pred Švédkou Monou Brorssonovou, tretia finišovala Talianka Lisa Vittozziová s mankom 19 s. Z dvojice slovenských reprezentantiek skončila vyššie Mária Remeňová, keď obsadila 79. miesto, no nepostúpila do nedeľnajšej stíhačky.Dvadsaťsedemročná Tandrevoldová bola stopercentná na oboch streleckých položkách a pridala druhé víťazstvo v šprinte v tejto sezóne. Pre Nórku to bol zároveň tretí triumf v kariére v prestížnom seriáli, keď v sezóne 2020/2021 uspela v pretekoch s hromadným štartom. Brorssonová vďaka druhému miestu vylepšila svoje maximum v SP, ktorým bola doteraz tretia priečka vo vytrvalostných pretekoch z 21. januára 2022 v talianskej Anterselve. Na čele celkového poradia sa udržala Francúzka Justine Braisazová-Bouchetová, ktorá obsadila 12. miesto.Na štarte sa mali pôvodne predstaviť štyri Slovenky. Júlia Machyniaková však pre pretrvávajúce zdravotné problémy nemohla v šprinte nastúpiť a tréner Martin Otčenáš musel odhlásiť aj Emu Kapustovú, ktorá sa rovnako necítila dobre. Mária Remeňová mala na strelnici bilanciu 1+2 a skončila na 79. pozícii (+3:18,9 min.). O 37 sekúnd jej ušiel postup do nedeľňajšej stíhačky. Jej dvojička Zuzana urobila len dve chyby, no na trati bola pomalšia a obsadila 82. miesto so stratou 3:24,5 minúty.V sobotu je v Ruhpoldingu na programe šprint mužov na 10 km (14.30 h). Podujatie 5. kola SP v nemeckom stredisku uzavrú v nedeľu stíhačky žien a mužov.