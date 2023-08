Tanečný šport: Na Slovak Open Championship aj o tituly ME do 21 rokov

Šamorín 30. augusta (TASR) - Už počas najbližšieho víkendu (2. a 3. septembra) sa v Šamoríne uskutoční 12. ročník Slovak Open Championship, na ktorom sa predstaví vyše 500 tanečníčok a tanečníkov z celého sveta. Najväčšia slovenská súťaž v tanečnom športe je zároveň 45. ročník Dunajského pohára a 30. ročník Bratislava Open. V Šamoríne sa bude bojovať aj o tituly majstrov Európy do 21 rokov v desiatich tancoch.



V kongresovej sále Victory v Olympijskom tréningovom centre x-bionic® sphere v Šamoríne sa 2. a 3. septembra uskutoční 12 rozličných súťaží rôznych vekových kategórií a súťažných disciplín. K Dunaju zavítajú viaceré známe mená tanečného športu, finalisti z rôznych majstrovstiev sveta. Divákom sa predstavia aj najlepšie slovenské páry, informovali organizátori.



Počas oboch dní sa program začína prvými tancami už o 9.00 h a vyvrcholí okolo 22.00 h. "V sobotu sa hlavná pozornosť sústredí na podvečerné majstrovstvá Európy do 21 rokov v desiatich tancoch. Účastníci musia ukázať svoje tanečné kvality v štandardných i v latinskoamerických tancoch. Momentálne máme prihlásených približne 50 párov z celej Európy. Bez šancí na dobrý výsledok nie sú ani slovenské dvojice," uviedol hlavný organizátor Slovak Open Championship Milan Špánik.



Počas nedele sa uskutočnia súťaže v štandardných i v latinskoamerických tancoch v kategórii dospelých a seniorov. Páry budú na Slovensku bojovať nielen o medaily, ale aj o body do svetového rebríčka Medzinárodnej federácie tanečného športu WDSF.



"Slovak Open Championship je najkvalitnejšie obsadená tanečná súťaž tohto roka na Slovensku. Medzi rozhodcami a návštevníkmi budú aj viaceré osobnosti známe z programu Let’s Dance," doplnil Špánik.



Vstupenky na podujatie je možné zakúpiť si prostredníctvom stránky podujatia www.soch.sk alebo priamo na mieste, ak sa nevypredajú v predpredaji.