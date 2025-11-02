< sekcia Šport
Tanev je hospitalizovaný po zrážke s Mičkovom
K incidentu prišlo v 49. minúte, Mičkov narazil do Taneva zozadu.
Autor TASR
Philadelphia 2. novembra (TASR) - Kanadského hokejistu Chrisa Taneva v noci na nedeľu previezli do nemocnice. Tridsaťpäťročný bek Toronta sa zrazil s protihráčom Matvejom Mičkovom v zápase na ľade Philadelphie (5:2).
K incidentu prišlo v 49. minúte, Mičkov narazil do Taneva zozadu. Obranca hostí to nečakal, prudko zaklonil hlavu a padol tvárou na ľad. Zdravotníci stabilizovali jeho hlavu aj krk a z ľadovej plochy ho odviezli na nosidlách. Pre Taneva, ktorý si pripísal v stretnutí asistenciu, to bol prvý duel po štvorzápasovej pauze spôsobenej otrasom mozgu. Mičkov dostal za zákrok dvojminútový trest. Informácie priniesla agentúra AP.
K incidentu prišlo v 49. minúte, Mičkov narazil do Taneva zozadu. Obranca hostí to nečakal, prudko zaklonil hlavu a padol tvárou na ľad. Zdravotníci stabilizovali jeho hlavu aj krk a z ľadovej plochy ho odviezli na nosidlách. Pre Taneva, ktorý si pripísal v stretnutí asistenciu, to bol prvý duel po štvorzápasovej pauze spôsobenej otrasom mozgu. Mičkov dostal za zákrok dvojminútový trest. Informácie priniesla agentúra AP.