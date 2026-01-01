Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tanev vypadol zo zostavy Toronta pre problémy so slabinami

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tanev sa vrátil na ľad tesne pred vianočnými sviatkami, pre zranenie v hornej časti tela vynechal v tejto sezóne zámorskej NHL už 23 zápasov.

Autor TASR
Toronto 1. januára (TASR) - Kanadský hokejista Christopher Tanev opäť vypadol zo zostavy Toronta Maple Leafs. Tridsaťšesťročného obrancu vyradili z hry problémy so slabinami.

Tanev sa vrátil na ľad tesne pred vianočnými sviatkami, pre zranenie v hornej časti tela vynechal v tejto sezóne zámorskej NHL už 23 zápasov. Podľa informácií portálu tsn.ca bude v zostave Maple Leafs opäť chýbať dlhšiu dobu. V prebiehajúcom ročníku si pripísal 11 štartov s bilanciou dvoch asistencií.
