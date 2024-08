Tanner z Cardiffu utrpel reznú ranu na nohe po páde reklamnej tabule

Cardiff 26. augusta (TASR) - Anglický futbalista Ollie Tanner utrpel reznú ranu na nohe po tom, čo na neho spadla reklamná tabuľa počas duelu 2. kola druhej najvyššej súťaže Championship na ihrisku Swansea City (1:1). Dvadsaťdvaročný krídelník nakrátko opustil ihrisko, ošetrili ho a dokázal dohrať zápas.



Hráči Cardiffu tesne predtým oslavovali s fanúšikmi vyrovnávajúci gól Calluma Robinsona, na ktorom mal podiel práve Tanner. Tabuľa pod tlakom nešťastne spadla na ihrisko a Tannerova noha zostala pod ňou. Krídelník sa po stretnutí vrátil k tejto situácii. "Beriem to, ak to znamená, že strelíme gól, na sto percent," uviedol pre agentúru Reuters. Cardiffu patrí posledné 24. miesto v tabuľke, Swansea je na ôsmej priečke. Asistent trénera Omer Riza naznačil, že dodatočná ochrana okolo ihriska by mohla zabrániť fanúšikom, aby sa k reklamnej tabuli priblížili. "Ollie má veľkú tržnú ranu na nohe. Mohol pokračovať, ale treba sa pýtať na spôsob, akým sa to stalo."



Počas víkendu to bolo druhýkrát, keď na niekoho v zápase spadla reklamná tabuľa. Podobná situácia sa stala v sobotnom stretnutí 2. kola Premier League medzi Crystal Palaca a West Ham. Hostia vyhrali 2:0 a počas osláv druhého gólu Jarrod Bowena, musel strelec a Tomáš Souček zachraňovať domáce chlapca, ktorý podáva loptu. Ten zostal uväznený pod reklamnou tabuľou po tom, čo sa zrútila, keď fanúšikovia oslavovali gól.