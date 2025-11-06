< sekcia Šport
Tanzánia pred africkým šampionátom vymenila trénera
Tanzánia obsadila v kvalifikačnej E-skupine 3. priečku za Marokom a Nigerom. Nepostúpila tak ani do baráže.
Autor TASR
Dodoma 6. novembra (TASR) - Futbalistov Tanzánie nebude na nadchádzajúcom Africkom pohári národov trénovať Hemed Suleiman. Menej než dva mesiace pred štartom podujatia dostal výpoveď a dočasne ho nahradil Argentínčan Miguel Gamondi. Africký šampionát je na programe od 21. decembra 2025 do 18. januára 2026 v Maroku.
Rodák zo Zanzibaru priviedol Tanzániu štvrtýkrát v histórii na Africký pohár národov, nepodarilo sa mu však zaistiť premiérový postup na MS. Tanzánia obsadila v kvalifikačnej E-skupine 3. priečku za Marokom a Nigerom. Nepostúpila tak ani do baráže. Informovala AFP.
