Ťapaj prestúpil z Ružomberka do Plzne: Znamená to pre mňa veľa

Na snímke vľavo hráč Trnavy Abdulrahman Taiwo a brankár Ružomberka Dominik Ťapaj počas zápasu 12. kola Niké ligy medzi MFK Ružomberok a FC Spartak Trnava v Ružomberku v nedeľu 26. októbra 2025. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

So svojím odchovancom sa rozlúčili už aj Liptáci.

Autor TASR
Plzeň 5. januára (TASR) - Slovenský futbalový brankár Dominik Ťapaj bude vo svojej kariére pokračovať v českom klube FC Viktoria Plzeň. Člen kádra slovenskej reprezentácie do 21 rokov prestúpil do priebežne 4. tímu tamojšej najvyššej súťaže z MFK Ružomberok.

Ťapaj futbalovo vyrastal práve pod Čebraťom. V prebiehajúcom ročníku slovenskej Niké ligy odchytal všetkých 18 ligových stretnutí. Do kádra nového zamestnávateľa sa pripojí ihneď a absolvuje s ním kemp v španielskom Benidorme. „Tento prestup pre mňa znamená veľa. ´Viktorka´ je obrovský klub, pre mňa je to veľký skok, ale prvé pocity sú skvelé. Už sa teším, keď vybehnem s novými spoluhráčmi na prvý tréning,“ povedal 21-ročný Ťapaj pre oficiálny web Viktorie Plzeň.

So svojím odchovancom sa rozlúčili už aj Liptáci. „Udialo sa to veľmi rýchlo, v priebehu pár dní. Do lepšieho klubu odchádza ďalší náš gólman a za veľmi slušné peniaze. Je to výsledok našej dobrej brankárskej školy“ uviedol generálny riaditeľ MFK Ružomberok Ľubomír Golis. Ružomberčania predali v máji 2024 do Čiech aj brankára Tomáša Frühwalda, ktorý pôsobí v Bohemians Praha.
