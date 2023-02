Tappara zdolala vo finále LM Luleu a získala trofej

Lulea Hockey – Tappara Tampere 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)



Góly: 53. Gustafsson (Fröberg, Connolly), 58. Tyrväinen (Shinnimin, Connolly) – 2. Tanus (Matushkin, Levtchi), 8. Ojamäki (Thomas, Ikonen), 41. Lehterä (Tanus, Savinainen). Rozhodovali: Štolc (SR), Schrader – Wölzmüller (obaja Nem.), Cattaneo (Švaj.), vylúčení: 5:10, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 6150 divákov.



Lulea: Ward – Honka, Gustafsson, Andersson, Sellgren, Pyrochta, Själin – Shinnimin, Fröberg, Komarek – Sallinen, Tyrväinen, Komarov – Emanuelsson, Connolly, Brännström – Rask, Berglund, Mattsson – Olausson, Nikupeteri



Tappara: Heljanko – Kemiläinen, Vittasmäki, Matushkin, Seppälä, Tuulola, Jürgens, Thomas – Merelä, M. Davidsson, Levtchi – Tanus, Lehterä, Savinainen – Ojamäki, Ikonen, Puhakka – Kuusela, Platt, Granath – J. Davidsson

2014/2015 – Lulea Hockey (Švéd.) /Christián Jaroš, Peter Cehlárik/



2015/2016 – Frölunda Indians (Švéd.)



2016/2017 – Frölunda Indians (Švéd.)



2017/2018 – JYP Jyväskylä (Fín.)



2018/2019 – Frölunda Indians (Švéd.)



2019/2020 – Frölunda Indians (Švéd.)



2020/2021 – súťaž sa nekonala pre pandémiu



2021/2022 – Rögle BK (Švéd.)



2022/2023 – Tappara Tampere (Fín.)

Lulea 18. februára (TASR) - Hokejisti fínskeho klubu Tappara Tampere sa po prvý raz stali víťazmi Ligy majstrov. V sobotnom finále vyhrali nad švédskym Lulea Hockey 3:2. O góly hostí sa postarali Kristian Tanus, Niko Ojamäki a Jori Lehterä. Jedným z dvojice hlavný rozhodcov bol aj Slovák Miroslav Štolc.Hráči Tappary sa vo finále turnaja predstavili druhýkrát za sebou a na ceste do boja o titul vyradili v play off postupne Davos, Rögle a Zug. Lulea si postupne poradila s Wolfsburgom, Jukuritom a so štvornásobnými víťazmi súťaže - Frölundou Indians. Tappara sa stala len druhým fínskym víťazom v histórii súťaže po JYP Jyväskylä (2017/18), inak sa z trofeje tešili vždy len švédske tímy.Do tohto ročníka hokejovej LM sa zapojilo 32 tímov. Slovensko reprezentoval Slovan Bratislava, ktorý sa do súťaže dostal ako víťaz Tipos extraligy v sezóne 2021/2022. "Belasí" však v základnej C-skupine skončili bez víťazstva a so skóre 9:26 na poslednom 4. mieste a do ďalšej fázy nepostúpili.