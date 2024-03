Tarasenko sa sťahuje na Floridu, Ottawa ho vymenila za výbery v drafte

Ottawa 6. marca (TASR) - Kanadský hokejový klub Ottawa Senators vymenil útočníka Vladimira Tarasenka do Floridy Panthers za dva výbery v nasledujúcich draftoch. Zároveň si ponechal aj 50% platu tridsaťdvaročného ruského krídelníka. Informoval o tom portál TSN.



Ottawa získala výber v 4. kole tohtoročného draftu, ktorý sa zmení na výber v 3. kole v roku 2026, pokiaľ Florida vyhrá Stanleyho pohár. "Senátori" dostali aj výber v 3. kole v roku 2025.



Tarasenko prišiel do kanadského tímu v lete a v 57 zápasoch nazbieral 41 bodov (17+24). S Ottawou podpísal ročný kontrakt v hodnote päť miliónov dolárov. V uplynulej sezóne taktiež menil pôsobisko v závere prestupového obdobia, keď ho St. Louis vymenilo do New Yorku Rangers. Dovtedy strávil celú svoju kariéru v NHL v drese Blues, ktorí ho draftovali v roku 2010 zo 16. miesta.



Tarasenko odohral v základnej časti dokopy 732 zápasov, strelil 287 gólov a pridal 328 asistencií. V 97 dueloch play off nazbieral 64 bodov (44+20) a v roku 2019 vyhral so St. Louis Stanleyho pohár.



Florida je na čele tabuľky celej súťaže a patrí medzi veľkých favoritov aj v play off.